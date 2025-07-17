Микрорезонатор с рекордной эффективностью: что скрывает квантовая ловушка света

Звучит как фантастика, но российские учёные уже делают шаги в сторону квантового прорыва. В Санкт-Петербургском государственном университете разработали микрорезонатор, который побил европейский рекорд по эффективности — и это только начало.
Микрорезонатор — это устройство, способное "запирать" свет и управлять его поведением. Он играет ключевую роль в квантовых и оптических технологиях, особенно в таких областях, как:
Созданное устройство показало добротность 54 тысячи — рекордный показатель не только для России, но и для Европы. Это значит, что фотоны остаются внутри резонатора дольше, а значит, больше энергии сохраняется и передаётся, что критично для квантовых вычислений.
Такой результат стал возможен благодаря тончайшим слоям арсенида галлия и алюминия (GaAs и AlAs), выращенным в уникальной полупроводниковой структуре.
Разработка относится к области поляритоники — науки о гибридных частицах, сочетающих свойства света и вещества. Поляритоны позволяют:
Учёные СПбГУ уже смогли получить 25 квантовых кубитов с использованием подобной структуры. Это важный шаг в создании полноценного квантового компьютера.
"Наша лаборатория завершает работу над первым в мире поляритонным квантовым процессором. Его базовые компоненты будут выполнять логические операции в миллионы раз быстрее, чем существующие сверхпроводящие кубиты", — заявил Алексей Кавокин, руководитель лаборатории оптики спина СПбГУ.
Спрос на быструю и эффективную обработку данных растёт. Разработка СПбГУ — это не просто лабораторный эксперимент, а реальный шаг к внедрению оптических технологий в повседневную жизнь: от мобильной связи до суперкомпьютеров.
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