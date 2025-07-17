Вас разоблачит моргание: как работает метод анализа информации

Может ли обычное моргание выдать вашу предвзятость? Оказывается — да.
Российские исследователи из НИУ ВШЭ нашли способ измерять предвзятость человека при восприятии информации с помощью частоты моргания глаз. Это открытие может изменить подход к изучению когнитивного диссонанса и помочь в борьбе с "информационными пузырями".
Добровольцам предложили прочитать десятки сообщений из социальных сетей на тему здоровья. Некоторые из них совпадали с убеждениями участников, другие — напротив, противоречили им.
Во время чтения за движением их глаз следили айтрекеры — устройства, фиксирующие мельчайшие изменения положения зрачков, моргание и другие особенности зрительного восприятия.
"Когда мы читаем информацию, опровергающую наши убеждения, возникает когнитивный диссонанс. Мозг тратит больше усилий на её обработку, и это проявляется в более частом моргании", — объясняет Елена Артеменко, научный сотрудник НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург).
Чем больше человек не соглашался с текстом, тем чаще он моргал. И наоборот — согласие с информацией сопровождалось реже мигающими веками. На основании этих наблюдений учёные разработали алгоритм, позволяющий объективно измерять уровень когнитивного диссонанса.
Метод позволит лучше понять, как у человека формируется неприятие новой информации, особенно если она не вписывается в его привычную картину мира. В перспективе это поможет создавать инструменты, которые будут обучать критическому мышлению и избавлять от ментальных ловушек, поддерживающих предвзятость.
Люди часто живут в "информационных коконах", где слышат только то, с чем уже согласны. Новый метод поможет разорвать этот замкнутый круг.
Предвзятость - уклон или точка зрения по представлению или принятию частичной перспективы, часто сопровождается отказом от учёта возможных преимуществ альтернативных точек зрения.
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