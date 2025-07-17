Электросеть не перегорит: найден новый способ распределения энергии

Сибур представил проект по интеллектуальному управлению энергией на предприятиях

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли перераспределить нагрузку на электросеть за секунду, а не за месяцы? В Сириусе уверены — можно.

Фото: commons.wikimedia.org by Новоклимов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Высоковольтный трансформатор на территории электроподстанции

Как всё работает

В рамках конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" участники создают прототип интеллектуальной системы электросбережения для заводов и фабрик. Эта система, основанная на алгоритмах машинного обучения, будет автоматически регулировать распределение электроэнергии между установками, снижая затраты и предотвращая перегрузку сети.

"Участники "Больших вызовов" в Сириусе разрабатывают прототип системы, распределяющей энергию между производственными установками. Она снизит нагрузку на электросеть и расходы предприятий. Проект предложила компания "Сибур"", — говорится в сообщении.

Почему это важно

Сегодня на многих предприятиях распределение нагрузки по фазам производится вручную. Это трудоёмкий и долгий процесс, требующий от месяца до года.

"Обычно, когда запускается новый цех, приходится заложить много времени — от месяца до года — чтобы измерить нагрузку по фазам и потом в ручном режиме перераспределить потребителей по цепям", — объясняет руководитель проекта, кандидат технических наук Сергей Кокошин.

Разработанный алгоритм за доли секунды анализирует свыше 100 тысяч возможных комбинаций подключения оборудования и выбирает оптимальную. Тиристоры — специальные устройства — автоматически переключают оборудование между фазами по программе, снижая потери и износ сетей.

Модель, которую покажут всем

Школьники не только пишут код, но и создают макет системы. Он сможет наглядно показать, как система распознаёт перегрузку и мгновенно перераспределяет энергию. Макет представят 24 июля на итоговом фестивале проектов "Больших вызовов" в Сириусе.

Немного о "Больших вызовах"

Программа проводится в десятый раз и собирает учеников 7-11 классов и студентов колледжей. В этом году было подано более 16,5 тыс. заявок. В финал прошли около 3,3 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана. Участники работают по 12 направлениям — от космоса до биомедицины.

Уточнения

Электрическая сеть - совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии от электростанции к потребителю.

