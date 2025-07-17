Один компонент микрофлоры может разрушить ваши артерии — неожиданные данные экспериментов

Учёные из CNIC выявили связь пропионата имидазола с развитием атеросклероза

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказывается, здоровье наших артерий во многом зависит не только от диеты и уровня холестерина, но и от тех, кто живёт у нас в кишечнике. Биологи из испанского Национального центра исследований сердца и сосудов имени Карлоса III (CNIC) обнаружили, что некоторые бактерии способны ускорять развитие атеросклероза.

Фото: https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Выявлены бактерии микрофлоры

Опасное соединение в кишечнике

Исследование показало: у пациентов с атеросклерозом в кишечнике в больших количествах присутствуют микробы, вырабатывающие особое вещество — пропионат имидазола. Это соединение способствует образованию холестериновых бляшек в стенках артерий.

"Нам удалось не только зафиксировать высокую концентрацию пропионата имидазола у пациентов, но и доказать, что он напрямую провоцирует развитие болезни", — пояснил научный сотрудник CNIC Иньяки Роблес-Вера.

Эксперименты на животных подтвердили: при введении этого вещества у мышей начинали формироваться холестериновые отложения. Причина — активация иммунных клеток, вызывающих воспаления в сосудах.

Что показали добровольцы

Данные были получены в рамках проекта PESA — масштабного мониторинга с участием 400 испанцев. У 300 из них уже были признаки субклинического атеросклероза. Учёные изучили микрофлору каждого и заметили закономерность: чем больше бактерий, вырабатывающих пропионат имидазола, тем выше риск развития заболевания.

Даже у тех, кто питался правильно и избегал продуктов с высоким содержанием холестерина, концентрация этого вещества в крови была повышена — и это явно сказывалось на состоянии сосудов.

Новый путь для профилактики

Дополнительные опыты с мышами, получающими обычный рацион, показали: пропионат имидазола действует на рецепторы I1R иммунных клеток. Это вызывает воспаления и ускоряет образование бляшек.

Когда же учёные заблокировали работу этих рецепторов, атеросклероз замедлился — даже у животных, питавшихся жирной пищей. Это открытие может стать основой для нового подхода в профилактике и лечении заболевания, особенно в сочетании с препаратами, снижающими уровень холестерина.

Уточнения

Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания.

