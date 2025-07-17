Незаметное движение МКС скрывает большой расчёт — вот зачем её подняли

Международную космическую станцию вновь подняли выше. Манёвр состоялся 16 июля в 17:45 по московскому времени: орбиту МКС увеличили на 1,93 км. На первый взгляд — мелочь, но за этим скрывается важный технический расчёт и подготовка к следующим космическим операциям.
После корректировки средняя высота орбиты станции составила 416,8 км над Землёй. Этот манёвр провели при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-30".
Сейчас на МКС находятся:
Подобные изменения орбиты — не редкость. Они необходимы, чтобы:
Каждая корректировка — это шаг к точной логистике полётов, безопасности экипажа и успешному выполнению миссий.
"16 июля в 17:45 мск Международную космическую станцию подняли на 1,93 км", — сообщили в госкорпорации.
Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.
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