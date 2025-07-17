Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кулинары советуют фаршировать перец в сезон летних и осенних овощей
Современный перманентный макияж не вызывает боли и не теряет цвет
Как избавиться от неприятного запаха в машине без химии — советы водителям
Врач Нечаев: сосудистые звёздочки на ногах — первые признаки серьёзных заболеваний
У юмористки Елены Воробей украли 1 млн рублей через взломанные соцсети
В Таштаголе предприниматель предложил оплату за сбор коровьего навоза, чтобы привлечь внимание властей
Юрий Кара скончался в Ялте после третьего инфаркта
Гренландский кит признан самым долгоживущим млекопитающим по данным WDC
Натан пожаловался на то, что соседи с ним не здороваются

Незаметное движение МКС скрывает большой расчёт — вот зачем её подняли

Орбиту МКС повысили на 1,93 км с помощью корабля Прогресс МС-30 — Роскосмос
1:44
Наука

Международную космическую станцию вновь подняли выше. Манёвр состоялся 16 июля в 17:45 по московскому времени: орбиту МКС увеличили на 1,93 км. На первый взгляд — мелочь, но за этим скрывается важный технический расчёт и подготовка к следующим космическим операциям.

МКС
Фото: flickr.com by NASA/Crew-2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МКС

Ключевые цифры

После корректировки средняя высота орбиты станции составила 416,8 км над Землёй. Этот манёвр провели при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-30".

Кто сейчас на борту

Сейчас на МКС находятся:

  • Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС).
  • Сергей Рыжиков.
  • Кирилл Песков — все трое представляют "Роскосмос".
  • Астронавты NASA — Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонни Ким.
  • Представитель японского агентства JAXA — Такуя Ониши.

Зачем это делают

Подобные изменения орбиты — не редкость. Они необходимы, чтобы:

  • Компенсировать торможение станции из-за сопротивления атмосферы.
  • Обеспечить благоприятные условия для стыковки будущих кораблей.
  • Избежать возможных столкновений с космическим мусором.
  • Поддерживать стабильные условия для проведения экспериментов.

Каждая корректировка — это шаг к точной логистике полётов, безопасности экипажа и успешному выполнению миссий.

"16 июля в 17:45 мск Международную космическую станцию подняли на 1,93 км", — сообщили в госкорпорации.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи
Еда и рецепты
Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи Аудио 
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Наука и техника
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Чернобыльские животные адаптировались к радиации и приобрели устойчивость к раку
Повторное использование банок для специй: практичные идеи для дома
Депутат Рады Разумков заявил о попытке Киева обойти условия соглашения с США
В России назвали Трампа врагом России и русского мира
Как обезопасить себя, если водитель сзади едет слишком близко — советы автомобилистам
Ходьба после еды улучшает пищеварение, сон и настроение — результаты исследований
Антипсихолог Дунаев: как изменилась жизнь звезды Теста на беременность после ухода из кино
Рецепты вишнёвой наливки: на водке, коньяке и спирту
Льняные брюки и жилет стали популярным летним комплектом 2025 года
Европа заплатит больше: названы последствия отказа ЕС от российских удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.