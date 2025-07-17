Незаметное движение МКС скрывает большой расчёт — вот зачем её подняли

Орбиту МКС повысили на 1,93 км с помощью корабля Прогресс МС-30 — Роскосмос

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Международную космическую станцию вновь подняли выше. Манёвр состоялся 16 июля в 17:45 по московскому времени: орбиту МКС увеличили на 1,93 км. На первый взгляд — мелочь, но за этим скрывается важный технический расчёт и подготовка к следующим космическим операциям.

Фото: flickr.com by NASA/Crew-2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ МКС

Ключевые цифры

После корректировки средняя высота орбиты станции составила 416,8 км над Землёй. Этот манёвр провели при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-30".

Кто сейчас на борту

Сейчас на МКС находятся:

Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС).

Сергей Рыжиков.

Кирилл Песков — все трое представляют "Роскосмос".

Астронавты NASA — Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонни Ким.

Представитель японского агентства JAXA — Такуя Ониши.

Зачем это делают

Подобные изменения орбиты — не редкость. Они необходимы, чтобы:

Компенсировать торможение станции из-за сопротивления атмосферы.

Обеспечить благоприятные условия для стыковки будущих кораблей.

Избежать возможных столкновений с космическим мусором.

Поддерживать стабильные условия для проведения экспериментов.

Каждая корректировка — это шаг к точной логистике полётов, безопасности экипажа и успешному выполнению миссий.

"16 июля в 17:45 мск Международную космическую станцию подняли на 1,93 км", — сообщили в госкорпорации.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

