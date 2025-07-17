Хмельники нового поколения: в Чувашии раскрыли необычный секрет высокой урожайности

Можно ли выращивать хмель и одновременно получать солнечную энергию? Оказывается — да. В Чувашии разработали уникальную систему, сочетающую хмелеводство и выработку электроэнергии. Причем эта система не только обеспечивает электричеством, но и помогает сэкономить до 29% воды.
Суть новшества проста: солнечные панели устанавливаются прямо над хмельником. Они создают нужную полутень для молодых побегов и одновременно вырабатывают электричество. Такая конструкция помогает сохранить водный, тепловой и воздушный баланс, необходимый для роста хмеля.
"Солнечные панели расположены так, чтобы затенять растения и одновременно генерировать энергию. Это сохраняет до 29% влаги", — пояснили в Чувашском госуниверситете.
Подвесная конструкция проста, недорогая и использует уже существующие опоры хмельников. Панели размещаются с учётом баланса между светом для растений и эффективностью генерации энергии. Всё оборудование — отечественное: солнечные модули, аккумуляторы и контроллеры производства "Хевел".
Пилотный проект уже работает в тестовом режиме на хмельнике Чувашского НИИСХ в посёлке Опытный Цивильского округа. По расчётам, при полном оснащении таких хмельников выработка может достичь 1500 МВт⋅ч в год — этого хватит для автоматизации и роботизации всего процесса выращивания, включая дроны, электротракторы и систему капельного полива.
"Систему легко монтировать. Она автономна, проста в управлении и открывает путь к полной электроавтоматизации хмелеводства", — комментирует профессор ЧГУ Сергей Васильев.
До этого агровольтаику применяли в основном на картофельных и пшеничных полях, иногда — в садах и виноградниках. А вот на хмеле — впервые. И это делает российскую разработку особенно ценной и перспективной.
"Такой практики в мире ещё не было", — подчёркивает профессор Васильев.
Хмель (лат. Húmulus) — род вьющихся травянистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae).
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