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В России запускают умные импланты: зачем им искусственный интеллект

Имплантаты из никелида титана с ИИ протестируют в Свердловском онкодиспансере
2:01
Наука

В ближайшее время российская медицина может сделать серьёзный шаг вперёд — и дело не только в новых технологиях, но и в уникальном научном партнёрстве.

Операция
Фото: Национальный институт рака by Джон Кроуфорд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Операция

На промышленной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге было заключено важное соглашение: Свердловский онкодиспансер, Томский государственный университет (ТГУ) и Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) решили объединить усилия в области высоких медицинских технологий.

Что именно планируется

Речь идёт о внедрении в клиническую практику имплантатов из никелида титана — особого материала, обладающего памятью формы и сверхэластичностью. Но главное — теперь они будут "умными": при их проектировании будут использоваться методы компьютерного моделирования и искусственного интеллекта.

"Мы начнём клиническую апробацию имплантатов из никелида титана и выведем их в широкую практику. С помощью ИИ и компьютерного моделирования будем разрабатывать умные импланты для травматологии и вертебрологии совместно с УГМУ", — рассказала Екатерина Марченко, заведующая лабораторией сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ.

Что даст это пациентам

Имплантаты нового поколения смогут точнее адаптироваться под конкретного пациента, а процесс их создания и внедрения ускорится и станет безопаснее. Это особенно важно в травматологии и хирургии позвоночника — сферах, где индивидуальный подход имеет решающее значение.

Как всё начиналось

Первый шаг к сотрудничеству был сделан на "Иннопроме". Там состоялись переговоры представителей ТГУ, УГМУ и онкодиспансера. В рамках встречи было решено разработать и внедрить технологию полного цикла: от проектирования до клинических и доклинических испытаний. Новинками также заинтересовался замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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