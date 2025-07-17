Вот что заменит медь и углерод в электронике — сенсация из Саратова

Минобрнауки сообщило о разработке точного метода моделирования борных нанотрубок в СГУ

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Открытие, сделанное в Саратове, может стать поворотной точкой в создании мощных, но энергоэффективных процессоров и компактных зарядных устройств. Исследование, проведённое в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского (СГУ), доказало: борные нанотрубки обладают исключительной проводимостью — в десятки раз выше, чем у углеродных аналогов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by yellowcloud, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Процессор

Почему это важно

Современные процессоры всё чаще страдают от перегрева — токи, проходящие через микросхемы, достигают сотен ампер. Решение может быть революционно простым: заменить привычные проводники на борные нанотрубки. Их электропроводность в 26 раз выше при том же диаметре, и она увеличивается с ростом диаметра самой трубки.

"Применение нового набора параметров методики позволило получить сенсационные научные результаты", — сообщили в Минобрнауки.

Что именно сделали учёные

Физики из СГУ разработали принципиально новую модель расчёта свойств борных структур. Они предложили набор параметров для квантово-механического метода, который оказался точнее предыдущих аналогов в 10,7 раза. Погрешность расчёта атомной решётки составила всего 1,69% — это мировой рекорд по точности моделирования таких структур.

"Наша параметризация точно определяет геометрические параметры борофенов и борных нанотрубок и хорошо учитывает их электронное строение", — говорит руководитель исследования, доцент кафедры радиотехники и электродинамики Института физики СГУ Дмитрий Колосов.

Перспективы: от лаборатории — в каждый гаджет

Это открытие не просто интересно научному сообществу — оно может кардинально повлиять на рынок электроники. Благодаря борным нанотрубкам появится возможность разрабатывать:

Энергоэффективные процессоры нового поколения.

Компактные, но мощные зарядные устройства.

Более ёмкие и стабильные аккумуляторы.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда и уже вызвало интерес в международной научной среде. И, похоже, это только начало.

Уточнения

Центра́льный проце́ссор (ЦП; также центра́льное проце́ссорное устро́йство - ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дословно — центральное обрабатывающее устройство, часто просто процессор) — электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда этот компонент называют просто процессором.

