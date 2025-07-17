Вот что заменит медь и углерод в электронике — сенсация из Саратова

Открытие, сделанное в Саратове, может стать поворотной точкой в создании мощных, но энергоэффективных процессоров и компактных зарядных устройств. Исследование, проведённое в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского (СГУ), доказало: борные нанотрубки обладают исключительной проводимостью — в десятки раз выше, чем у углеродных аналогов.
Современные процессоры всё чаще страдают от перегрева — токи, проходящие через микросхемы, достигают сотен ампер. Решение может быть революционно простым: заменить привычные проводники на борные нанотрубки. Их электропроводность в 26 раз выше при том же диаметре, и она увеличивается с ростом диаметра самой трубки.
"Применение нового набора параметров методики позволило получить сенсационные научные результаты", — сообщили в Минобрнауки.
Физики из СГУ разработали принципиально новую модель расчёта свойств борных структур. Они предложили набор параметров для квантово-механического метода, который оказался точнее предыдущих аналогов в 10,7 раза. Погрешность расчёта атомной решётки составила всего 1,69% — это мировой рекорд по точности моделирования таких структур.
"Наша параметризация точно определяет геометрические параметры борофенов и борных нанотрубок и хорошо учитывает их электронное строение", — говорит руководитель исследования, доцент кафедры радиотехники и электродинамики Института физики СГУ Дмитрий Колосов.
Это открытие не просто интересно научному сообществу — оно может кардинально повлиять на рынок электроники. Благодаря борным нанотрубкам появится возможность разрабатывать:
Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда и уже вызвало интерес в международной научной среде. И, похоже, это только начало.
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