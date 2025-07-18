У Джеймса Бонда бы сгорела флешка — теперь сгорит ваша: накопитель, который умеет исчезать

На выставке COMPUTEX 2025 компания TeamGroup анонсировала модель T-FORCE P250Q-M80 — первый твердотельный накопитель с возможностью полного физического уничтожения данных. Устройство напоминает технологии из шпионских фильмов, но ориентировано на вполне реальные задачи безопасности.
Программное удаление — быстрое и управляемое стирание через пользовательский интерфейс.
Аппаратное уничтожение — физическое разрушение NAND-чипов для полной и необратимой ликвидации информации.
Короткое нажатие — запускает программное удаление данных.
Длительное нажатие (10+ секунд) — активирует механизм физического уничтожения памяти.
Многоуровневая система светодиодов информирует о стадии удаления.
Поддержка функции Auto-resume — удаление продолжается после сбоя питания.
Температурный диапазон: от –40°C до +85°C
Интерфейс: PCIe Gen4x4
Скорость: высокая (точные значения не раскрыты)
Объём: до 8 ТБ
Накопитель ориентирован на организации и предприятия, которым критически важна безопасность данных:
Компании, работающие с конфиденциальной информацией
Индустриальные ИИ-системы
Автоматизация, военные и критически важные проекты
Цена и дата начала продаж пока не объявлены.
"Это не просто SSD — это инструмент, который может спасти конфиденциальность в последние секунды", — заявили в TeamGroup.
Возможность по требованию физически уничтожить данные — тенденция, которая может стать новым стандартом в сферах безопасности: от обороны и финансов до аэрокосмоса.
Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM).
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