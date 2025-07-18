У Джеймса Бонда бы сгорела флешка — теперь сгорит ваша: накопитель, который умеет исчезать

TeamGroup анонсировала накопитель с функцией полного удаления данных

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

На выставке COMPUTEX 2025 компания TeamGroup анонсировала модель T-FORCE P250Q-M80 — первый твердотельный накопитель с возможностью полного физического уничтожения данных. Устройство напоминает технологии из шпионских фильмов, но ориентировано на вполне реальные задачи безопасности.

Фото: commons.wikimedia by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джеймс Бонд, восковая фигура Шона Коннери у Aston Martin

Основные особенности

Двухуровневая система стирания данных

Программное удаление — быстрое и управляемое стирание через пользовательский интерфейс.

Аппаратное уничтожение — физическое разрушение NAND-чипов для полной и необратимой ликвидации информации.

Красная кнопка

Короткое нажатие — запускает программное удаление данных.

Длительное нажатие (10+ секунд) — активирует механизм физического уничтожения памяти.

LED-индикация

Многоуровневая система светодиодов информирует о стадии удаления.

Поддержка функции Auto-resume — удаление продолжается после сбоя питания.

Производительность и эксплуатация

Температурный диапазон : от –40°C до +85°C

Интерфейс : PCIe Gen4x4

Скорость : высокая (точные значения не раскрыты)

Объём: до 8 ТБ

Кому подойдёт

Накопитель ориентирован на организации и предприятия, которым критически важна безопасность данных:

Компании, работающие с конфиденциальной информацией

Индустриальные ИИ-системы

Автоматизация, военные и критически важные проекты

Статус

Цена и дата начала продаж пока не объявлены.

"Это не просто SSD — это инструмент, который может спасти конфиденциальность в последние секунды", — заявили в TeamGroup.

Возможность по требованию физически уничтожить данные — тенденция, которая может стать новым стандартом в сферах безопасности: от обороны и финансов до аэрокосмоса.

Уточнения

Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM).

