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У Джеймса Бонда бы сгорела флешка — теперь сгорит ваша: накопитель, который умеет исчезать

TeamGroup анонсировала накопитель с функцией полного удаления данных
1:41
Наука

На выставке COMPUTEX 2025 компания TeamGroup анонсировала модель T-FORCE P250Q-M80 — первый твердотельный накопитель с возможностью полного физического уничтожения данных. Устройство напоминает технологии из шпионских фильмов, но ориентировано на вполне реальные задачи безопасности.

Джеймс Бонд, восковая фигура Шона Коннери у Aston Martin
Фото: commons.wikimedia by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джеймс Бонд, восковая фигура Шона Коннери у Aston Martin

Основные особенности

Двухуровневая система стирания данных

  • Программное удаление — быстрое и управляемое стирание через пользовательский интерфейс.

  • Аппаратное уничтожение — физическое разрушение NAND-чипов для полной и необратимой ликвидации информации.

Красная кнопка

  • Короткое нажатие — запускает программное удаление данных.

  • Длительное нажатие (10+ секунд) — активирует механизм физического уничтожения памяти.

LED-индикация

  • Многоуровневая система светодиодов информирует о стадии удаления.

  • Поддержка функции Auto-resume — удаление продолжается после сбоя питания.

Производительность и эксплуатация

  • Температурный диапазон: от –40°C до +85°C

  • Интерфейс: PCIe Gen4x4

  • Скорость: высокая (точные значения не раскрыты)

  • Объём: до 8 ТБ

Кому подойдёт

Накопитель ориентирован на организации и предприятия, которым критически важна безопасность данных:

  • Компании, работающие с конфиденциальной информацией

  • Индустриальные ИИ-системы

  • Автоматизация, военные и критически важные проекты

Статус

Цена и дата начала продаж пока не объявлены.

"Это не просто SSD — это инструмент, который может спасти конфиденциальность в последние секунды", — заявили в TeamGroup.

Возможность по требованию физически уничтожить данные — тенденция, которая может стать новым стандартом в сферах безопасности: от обороны и финансов до аэрокосмоса.

Уточнения

Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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