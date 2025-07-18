Сначала смеялись над их медлительностью — теперь обсуждают их психику: у черепах нашли пессимизм

Учёные из Линкольнского университета (Великобритания) провели исследование, которое впервые показало: угольные или красноногие черепахи не просто реагируют на стимулы, а действительно испытывают долгосрочные эмоциональные состояния. Это ставит их в один ряд с млекопитающими и птицами в контексте когнитивной чувствительности.
Для эксперимента использовали когнитивный тест на предвзятость, ранее применявшийся у людей:
Черепах обучали различать положительные и нейтральные сигналы.
Затем им давали двусмысленные сигналы, и поведение оценивалось как оптимистичное (поиск поощрения) или пессимистичное (избегание).
Вывод: животные в более благоприятной, "обогащённой" среде чаще реагировали позитивно, что свидетельствует о лучшем эмоциональном состоянии.
Великобритания уже признала способность животных чувствовать: Закон о благополучии животных 2022 года включает рептилий в число существ, обладающих чувствами.
Исследование усиливает необходимость пересмотра стандартов содержания рептилий в неволе и в зоопарках.
"Мы должны учитывать эмоциональные состояния черепах при создании условий содержания. Это не просто инстинкты — это настроение, похожее на наше", — подчеркивает профессор Анна Уилкинсон, ведущий автор.
Это исследование — только начало, которое поднимает вопрос о когнитивных и эмоциональных способностях других пресмыкающихся. Влияет на зоозащитное законодательство и стандарты обращения с животными. Помогает улучшать условия содержания в питомниках и домашних условиях.
У́гольная черепаха или красноногая черепаха (лат. Chelonoidis carbonarius) — вид сухопутных черепах. Малоизученный вид, его численность сокращается.
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