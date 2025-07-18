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Сначала смеялись над их медлительностью — теперь обсуждают их психику: у черепах нашли пессимизм

Линкольнский университет: черепахи испытывают долгосрочные эмоции, как млекопитающие
1:47
Наука

Учёные из Линкольнского университета (Великобритания) провели исследование, которое впервые показало: угольные или красноногие черепахи не просто реагируют на стимулы, а действительно испытывают долгосрочные эмоциональные состояния. Это ставит их в один ряд с млекопитающими и птицами в контексте когнитивной чувствительности.

Красноногая черепаха в естественной среде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красноногая черепаха в естественной среде

Для эксперимента использовали когнитивный тест на предвзятость, ранее применявшийся у людей:

Черепах обучали различать положительные и нейтральные сигналы.
Затем им давали двусмысленные сигналы, и поведение оценивалось как оптимистичное (поиск поощрения) или пессимистичное (избегание).

Вывод: животные в более благоприятной, "обогащённой" среде чаще реагировали позитивно, что свидетельствует о лучшем эмоциональном состоянии.

Почему это важно: правовые и этические последствия

Великобритания уже признала способность животных чувствовать: Закон о благополучии животных 2022 года включает рептилий в число существ, обладающих чувствами.

Исследование усиливает необходимость пересмотра стандартов содержания рептилий в неволе и в зоопарках.

"Мы должны учитывать эмоциональные состояния черепах при создании условий содержания. Это не просто инстинкты — это настроение, похожее на наше", — подчеркивает профессор Анна Уилкинсон, ведущий автор.

Это исследование — только начало, которое поднимает вопрос о когнитивных и эмоциональных способностях других пресмыкающихся. Влияет на зоозащитное законодательство и стандарты обращения с животными. Помогает улучшать условия содержания в питомниках и домашних условиях.

Уточнения

У́гольная черепаха или красноногая черепаха (лат. Chelonoidis carbonarius) — вид сухопутных черепах. Малоизученный вид, его численность сокращается.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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