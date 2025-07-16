Сигнал опасности в телефоне: зачем звонят с незнакомых зарубежных номеров

Периодические звонки с иностранных номеров на российские телефоны могут свидетельствовать об утечке личных данных. Об этом Pravda.Ru сообщил эксперт по кибербезопасности Александр Власов.
По словам специалиста, основной причиной появления таких звонков является попадание номера в чужую базу данных. Он отметил, что чаще всего это происходит в результате утечки информации.
"Ваш телефон как бы слился откуда-то из какой-то базы данных, попал к мошенникам, к мошенникам в широком смысле. Не совсем к тем, кто может вас обмануть, а, например, к каким-нибудь обзвонщикам, которые вам хотят что-то предложить", — пояснил Власов.
Он рекомендовал россиянам не отвечать на звонки, поступающие с номеров вне зоны +7, если только речь не идет о служебной необходимости.
"Вот моя рекомендация: как вы видите, как бы звонок не из зоны +7 — не отвечайте", — подчеркнул эксперт.
Власов объяснил, что номер может оказаться у звонящих в результате банальных действий: при заказе доставки, регистрации на сайтах и других повседневных ситуациях.
"Первое, все мы сейчас оставляем кучу телефонов в доставках. Это самый главный способ заполучить какую-нибудь базу и начинать обзванивать", — сказал он.
Он также сообщил, что в последнее время кол-центры всё чаще релоцируют в страны с низкими зарплатами — например, в Армению или Казахстан, где работают бывшие россияне или их родственники.
"Кол-центры стали выводить куда-то там, в Армению, где много наших релокантов... какой-то родственник, которого перевезли туда, никуда не устроился и идет работать в колл-центр за небольшие по российским меркам деньги", — отметил эксперт.
По его словам, даже если человек поднимет трубку и разговор не состоится, это уже сигнал для обзвонщиков: номер активен, можно использовать его для рассылки спама или фишинга через мессенджеры.
"Раз вы подняли трубку — значит, номер действующий, значит, можно вам по Telegram делать рассылки какие-нибудь, или по WhatsApp писать, или звонить", — предупредил Власов.
Он добавил, что в ряде случаев звонки с иностранных номеров могут быть элементом мошеннической схемы.
"Любой звонок с незнакомого номера — или вам пытаются что-то впарить в лучшем случае, а в большинстве случаев увести у вас деньги со счета, чтобы вы назвали заветные цифры смс-кода", — заявил эксперт.
Александр Власов настоятельно рекомендует не просто игнорировать такие звонки, но и сразу блокировать номера, чтобы исключить дальнейшие попытки связаться.
"Ответ простой: незачем, не отвечайте, больше того — сразу блокируйте", — заключил он.
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