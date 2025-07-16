Сигнал опасности в телефоне: зачем звонят с незнакомых зарубежных номеров

IT-эксперт Власов: звонки с иностранных номеров связаны с утечкой данных

2:52 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Связь

Периодические звонки с иностранных номеров на российские телефоны могут свидетельствовать об утечке личных данных. Об этом Pravda.Ru сообщил эксперт по кибербезопасности Александр Власов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

По словам специалиста, основной причиной появления таких звонков является попадание номера в чужую базу данных. Он отметил, что чаще всего это происходит в результате утечки информации.

"Ваш телефон как бы слился откуда-то из какой-то базы данных, попал к мошенникам, к мошенникам в широком смысле. Не совсем к тем, кто может вас обмануть, а, например, к каким-нибудь обзвонщикам, которые вам хотят что-то предложить", — пояснил Власов.

Он рекомендовал россиянам не отвечать на звонки, поступающие с номеров вне зоны +7, если только речь не идет о служебной необходимости.

"Вот моя рекомендация: как вы видите, как бы звонок не из зоны +7 — не отвечайте", — подчеркнул эксперт.

Власов объяснил, что номер может оказаться у звонящих в результате банальных действий: при заказе доставки, регистрации на сайтах и других повседневных ситуациях.

"Первое, все мы сейчас оставляем кучу телефонов в доставках. Это самый главный способ заполучить какую-нибудь базу и начинать обзванивать", — сказал он.

Он также сообщил, что в последнее время кол-центры всё чаще релоцируют в страны с низкими зарплатами — например, в Армению или Казахстан, где работают бывшие россияне или их родственники.

"Кол-центры стали выводить куда-то там, в Армению, где много наших релокантов... какой-то родственник, которого перевезли туда, никуда не устроился и идет работать в колл-центр за небольшие по российским меркам деньги", — отметил эксперт.

По его словам, даже если человек поднимет трубку и разговор не состоится, это уже сигнал для обзвонщиков: номер активен, можно использовать его для рассылки спама или фишинга через мессенджеры.

"Раз вы подняли трубку — значит, номер действующий, значит, можно вам по Telegram делать рассылки какие-нибудь, или по WhatsApp писать, или звонить", — предупредил Власов.

Он добавил, что в ряде случаев звонки с иностранных номеров могут быть элементом мошеннической схемы.

"Любой звонок с незнакомого номера — или вам пытаются что-то впарить в лучшем случае, а в большинстве случаев увести у вас деньги со счета, чтобы вы назвали заветные цифры смс-кода", — заявил эксперт.

Александр Власов настоятельно рекомендует не просто игнорировать такие звонки, но и сразу блокировать номера, чтобы исключить дальнейшие попытки связаться.