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Джунгли удивили учёных: хищник и жертва вместе — в чём секрет

Учёные обнаружили неожиданный союз оцелота и опоссума в Амазонии
2:47
Наука

В юго-восточной части Перу, на биологической станции Коча-Кашу, ученые установили камеру-ловушку с целью наблюдения за пернатыми, но стали свидетелями неожиданного зрелища.

камера в джунглях
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
камера в джунглях

Ночью в джунглях камера зафиксировала, как оцелот преследовал опоссума. Оцелот, дикая кошка, лишь немного превосходящая по размерам домашнюю, и опоссум, сумчатое млекопитающее, обычно находятся в отношениях "хищник-жертва". Однако на видео они двигались вместе.

"Мы были поражены увиденным", — прокомментировала Изабель Дамас-Морейра, специалист по поведению животных из университета Билефельда.

Предполагалось, что оцелот мог следить за потенциальной добычей, чтобы изучить ее повадки, но это не объясняло безмятежность опоссума. Вскоре была сделана вторая запись, где та же пара возвращалась по тропе спустя несколько минут.

"Будто два давних приятеля возвращаются домой после посещения бара", — заметила доктор Дамас-Морейра.

Заинтригованные, исследователи обратились к коллегам из других регионов Амазонии, которые предоставили еще три аналогичных видео, снятых в разных местах и в разные годы.

Впоследствии доктор Дамас-Морейра и ее команда провели эксперимент, результаты которого были опубликованы в журнале Ecosphere. Они разместили перед камерами-ловушками полоски ткани, обработанные запахом оцелота, пумы и контрольной группы, пишет nytimes.

Опоссумы проявляли повышенный интерес к запаху оцелота, часто задерживаясь, чтобы потереться о ткань, обнюхать или даже укусить ее. Запах пумы привлек их внимание лишь однажды.

Причины такого влечения опоссумов к оцелотам остаются неясными, однако доктор Дамас-Морейра и ее коллеги предполагают, что существует некий фактор, привлекающий оба вида. Одной из гипотез является "химический камуфляж".

"Опоссумы обладают сильным запахом, и присутствие рядом оцелота может помочь скрыть его от более крупных хищников, в то время как запах опоссума может маскировать присутствие оцелота от его добычи", — пояснил Этторе Камерленги, биолог-эволюционист из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Кроме того, опоссумы обладают устойчивостью к яду змей, обитающих в бассейне Амазонки, в то время как оцелоты такой защиты не имеют. Совместная охота могла бы принести пользу обоим животным. В Северной Америке существует аналогичный союз между койотами и барсуками, которые объединяются для охоты на грызунов.

Уточнения

Джу́нгли — древесно-кустарниковые заросли в сочетании с высокими грубостебельными злаками.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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