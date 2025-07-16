Неужели это правда? Метеорит с Марса уйдет с молотка за 4 миллиона долларов

Крупнейший метеорит с Марса выставлен на продажу за 4 миллиона долларов в Нью-Йорке

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромный метеорит с Марса продадут на аукционе за 4 миллиона долларов. В Нью-Йорке его выставили на продажу.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Этот метеорит — крупнейший из найденных на Земле марсианских метеоритов — NWA 16788. Он весит 25 килограммов. Он прилетел с поверхности Марса в результате столкновения с крупным астероидом.

Метеорит пролетел около 225 млн километров и упал в Сахару. Его нашли в Нигере в ноябре 2023 года.

Когда этот метеорит точно упал, не установлено, но, по данным аукционного дома, это могло произойти в последние годы.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

