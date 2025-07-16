Неужели это правда? Метеорит с Марса уйдет с молотка за 4 миллиона долларов

Огромный метеорит с Марса продадут на аукционе за 4 миллиона долларов. В Нью-Йорке его выставили на продажу.
Этот метеорит — крупнейший из найденных на Земле марсианских метеоритов — NWA 16788. Он весит 25 килограммов. Он прилетел с поверхности Марса в результате столкновения с крупным астероидом.
Метеорит пролетел около 225 млн километров и упал в Сахару. Его нашли в Нигере в ноябре 2023 года.
Когда этот метеорит точно упал, не установлено, но, по данным аукционного дома, это могло произойти в последние годы.
Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
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