Китайский маглев: левитирующий поезд, который превосходит самолёты

Маглев нового поколения: как он работает и зачем нужен

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно на международной выставке Modern Railways Китай представил свой новейший, самый скоростной поезд в мире.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info поезд

Этот маглев — не просто поезд, он словно парит над землей, развивая скорость до 600 км/ч. Скорее, это магнитная комета, чем обычный поезд.

Маглев не едет, а левитирует, обеспечивая настолько плавный ход, что поездка может показаться медитацией. Но как работает это технологическое чудо? И зачем он нужен, если уже есть самолеты?

Левитация без колес: принцип работы маглева заключается в отсутствии колес. Он удерживается в воздухе в нескольких сантиметрах над путями, напоминая зависший самолет, который не падает, а парит.

Секрет кроется в электромагнитной индукции. В поезде установлены сверхпроводящие магниты, которые при разгоне взаимодействуют с катушками в полотне. На скорости свыше 150 км/ч формируется магнитная подушка, поднимающая состав над землей. Вспомогательные колеса убираются, и начинается левитация.

Скорость достигает 600 км/ч, что превышает скорость взлета Boeing 737.

Высокая скорость необходима для поддержания левитации, которая начинается после 150 км/ч, когда токи в катушках создают достаточную магнитную подушку.

Удивительно, но на таких скоростях внутри поезда царит почти полная тишина, без грохота и вибраций, так как он не касается рельсов.

Нынешний шанхайский маглев уступает новому поколению.

Разработчиком этого технологического шедевра является китайская компания CRRC, ведущий производитель железнодорожной техники. Их флагманский поезд на магнитной подушке был представлен на выставке Modern Railways в 2025 году.

Предполагается, что маглев сократит время в пути между Пекином и Шанхаем с 5,5 до 2,5 часов, преодолевая расстояние в 1200 километров.

CRRC планирует запустить маглев в коммерческую эксплуатацию к 2030 году, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Шеде́вр (от фр. chef-d’œuvre — главный труд) — оценочная эстетическая категория, означающая принадлежность рассматриваемого предмета к некой высшей степени совершенства: уникальное, непревзойденное творение, непревзойдённое достижение искусства, мастерства.

