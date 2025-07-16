Сожжённый дом: учёные раскрыли секрет древнего ритуала

Ритуал обновления или стихийное бедствие? Тайна древнего дома

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда археологов смогла восстановить историю строения, которому более 25 веков, расположенного в Серро-де-Сан-Висенте (Саламанка, Испания).

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ археологи работают

Это позволило узнать, как жильцы преднамеренно сожгли и заполнили свой дом землей перед тем, как возвести его заново. В работе, появившейся в журнале Anthropological Archaeology, использованы современные методы, чтобы выяснить, был ли пожар случайностью, результатом агрессии или элементом ритуала обновления.

Исследование показывает, что огонь был настолько интенсивным, что строение превратилось в подобие печи для обжига. Вскоре после этого жильцы засыпали жилище слоями обожженного кирпича-сырца и пепла, аккуратно укладывая их, чтобы поднять пол примерно на 60 сантиметров. Часть кирпича была взята из стен самого строения, а часть, вероятно, была принесена из других зданий в поселении.

Ученые выдвигают несколько версий о причинах поджога. Возможно, в общественных местах скопилось много мусора и золы, что потребовало подъема уровня домов для удобства доступа. Они объясняют, что сжигание и засыпка глиной позволили выровнять поверхность и подготовить строение к следующему этапу строительства.

Или, как это часто встречалось в древних культурах, поджог мог означать окончание срока службы дома или жизни его обитателей. Ученые предполагают, что это мог быть символический акт, означающий завершение одной фазы и начало другой. Наличие ценных вещей (например, железного ножа) в слое пепла подтверждает эту гипотезу, пишет planet-today.

Также вполне вероятно, что саман обжигали для укрепления и повторного использования, что уже было зафиксировано в других местах. Ученые подчеркивают, что это была форма доисторической экономики замкнутого цикла.

Уточнения

Сама́н (тюркск. букв. — мелко истертая солома), лемпач, кальш, сушняк, адоб, адоба (исп. adobe, от араб. ат-туб) (в Молдавии также «лампач») — кирпич-сырец из глинистого грунта с добавлением соломы или других волокнистых растительных материалов, сформованных, а затем высушенных на солнце.



