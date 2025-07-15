Пчеловоды в панике: какие угрозы стоят за массовой гибелью пчёл

Печальные статистики: 130 видов растений под угрозой из-за гибели пчёл

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый год в январе Чарльз Линдер проделывает путь из Иллинойса в Айдахо, чтобы забрать тысячи пчелиных семей из хранилища с контролируемой температурой.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчёлы

Он загружает ящики с ульями в свой грузовик и отправляется на запад, к миндальным рощам. Это лишь первая остановка в долгом путешествии его пчел по стране с целью опыления.

Однако два года назад Линдер обнаружил, что около 90% его пчел погибли.

"Это было ужасно, — поделился он. — Эмоциональная потеря, разочарование из-за невыполненной работы и серьезные финансовые последствия".

К сожалению, его случай не является исключением. Западная медоносная пчела, Apis mellifera, играет ключевую роль в сельском хозяйстве США, опыляя более 130 видов орехов, фруктов и овощей, что приносит экономике страны около 15 миллиардов долларов ежегодно. Но вместе с ростом коммерческого пчеловодства растут и потери пчелиных семей. По предварительным данным Службы пчеловодства США, в прошлом году погибло около 56% ульев, что является самым высоким показателем с 2011 года, когда начали вести ежегодную статистику.

Джефф Уильямс, энтомолог из Обернского университета, координировавший исследование, отметил, что пчеловоды, особенно занимающиеся коммерческим пчеловодством, пережили крайне тяжелый год. Результаты исследования подчеркивают, насколько тяжело пчелам и пчеловодам обеспечивать нас продовольствием.

Здоровью медоносных пчел угрожает целый ряд факторов, включая непредсказуемые погодные условия, утрату естественной среды обитания, пестициды и болезни. Одной из самых серьезных угроз является клещ варроа, паразит, который появился в Юго-Восточной Азии и попал в США в конце 1980-х годов. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что вирусы, переносимые клещом варроа, стали основной причиной гибели пчелиных семей в прошлом году, что привело к финансовым потерям пчеловодов в размере 600 миллионов долларов.

В то время как американские пчеловоды ищут решение проблемы, надвигается новая, еще более серьезная угроза: клещи Tropilaelaps, которые также происходят из Юго-Восточной Азии и распространяются по Азии и Европе. Эксперты опасаются, что, если эти клещи попадут в Северную Америку, они могут уничтожить медоносных пчел и значительно подорвать продовольственную безопасность страны, пишет nytimes.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

