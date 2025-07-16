Ученые нашли ответ на парадокс Хаббла: центр Вселенной может быть в "пустоте"

Мы живём в странном месте: наука нашла логическое объяснение хаосу во Вселенной

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля, наша галактика и всё, что мы видим вокруг, возможно, находится в центре огромной "пустоты" — области космоса, где плотность материи значительно ниже средней. Именно это, по мнению астрономов, может объяснить, почему Вселенная, по наблюдениям, расширяется быстрее, чем предсказывает стандартная модель. И это предположение может помочь в решении загадочной "проблемы Хаббла".

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия0808, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ космос

Что такое парадокс Хаббла

Парадокс или напряжение Хаббла — это расхождение в измерениях скорости расширения Вселенной.

Одни методы, основанные на наблюдениях за ранней Вселенной (например, по реликтовому излучению), указывают на одно значение, а наблюдения за ближайшими галактиками — на более высокое. Эти несовпадения не объясняются существующими моделями.

Космическая "яма" как ключ к разгадке

Национальная астрономическая конференция в Дареме (NAM 2025) представила новую интерпретацию. Согласно расчётам исследователей из Портсмутского университета, мы можем находиться в центре пустоты радиусом около миллиарда световых лет. В этой области плотность материи на 20% ниже средней.

"Это привело бы к тому, что материя под действием гравитации стремится к более плотным внешним регионам, делая внутреннюю область ещё более разреженной", — объяснил физик из команды исследователей.

Прямые наблюдения за плотностью галактик в окрестностях подтверждают: мы действительно живём в менее насыщенном звёздами регионе.

Звук Большого взрыва всё подтвердил

Удивительно, но ещё одно подтверждение теории приходит из… звука. Точнее — из барионных акустических колебаний (БАК), которые возникли в первые моменты после Большого взрыва и "застыли" в структуре космоса. Именно эти волны искажаются, если рассматривать их с точки зрения наблюдателя, находящегося внутри пустоты.

"Рассмотрев все доступные данные по БАК за 20 лет, мы обнаружили: модель с пустотой примерно в сто миллионов раз более вероятна, чем без неё", — подчеркнули авторы.

Что дальше?

Следующим шагом станет сравнение этой модели с данными о возрасте галактик и их красном смещении. Астрономы будут использовать спектры света старых галактик, в которых больше не рождаются звёзды.

Эти данные помогут точно определить темпы расширения Вселенной и подтвердить — или опровергнуть — гипотезу о пустоте.

Уточнения

Космологи́ческий при́нцип — основное положение современной космологии, согласно которому каждый наблюдатель в один и тот же момент времени, независимо от места и направления наблюдения, обнаруживает во Вселенной в среднем одну и ту же картину. Независимость от места наблюдений, то есть равноправие всех точек пространства, называется однородность.

