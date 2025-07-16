Google подтверждает: Android и ChromeOS объединяются, создавая новую экосистему!

Инновации на горизонте: Google рассматривает слияние Android и ChromeOS в единую платформу

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Осенью прошлого года появились слухи: Google может объединить свои ключевые операционные системы — Android и ChromeOS. Тогда об этом сообщил Android Authority, но сама компания предпочла хранить молчание. Спустя несколько месяцев ситуация начала проясняться.

Фото: pixabay.com by mammela-686310, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Android

11 июля издание TechRadar опубликовало материал, в котором президент по экосистеме Android Самир Сама подтвердил: обе системы действительно рассматриваются как единая платформа.

Что именно сказал Google?

"ChromeOS и Android — это платформа, основанная на совместной работе", — заявил Самир Сама.

Это первый случай, когда Google официально признала, что смартфоны, планшеты и ноутбуки могут быть объединены на уровне операционной среды.

Пока без подробностей — но и такого подтверждения достаточно, чтобы говорить о начале нового этапа в стратегии компании.

Каким может быть объединение?

Пока известно немного, но предполагается, что Android получит больше функций, связанных с управлением внешними дисплеями, поддержкой оконного режима и улучшением взаимодействия с клавиатурой и мышью. Всё это может превратить мобильные устройства в полноценные рабочие станции.

А что будет с ChromeOS?

Пока остаётся открытым вопрос, как объединение отразится на самих Chromebook'ах — особенно на тех, что уже находятся в продаже и получают обновления.

Есть вероятность, что Google готовит совершенно новое устройство под флагом объединённой платформы. В кулуарах обсуждаются разработки, способные конкурировать с MacBook Pro, Surface и даже Dell XPS.

Интересно, что всё это напоминает историю с линейкой Chromebook Pixel. Она стартовала в 2013 году, но вскоре была свернута. Впрочем, уже в 2022-м Google вновь попробовала вернуться на рынок с планшетом Pixel, которому, впрочем, до сих пор не нашлось преемника.

Что дальше?

Пока информации мало, и никаких конкретных анонсов Google не сделала. Однако факт остаётся фактом: объединение Android и ChromeOS больше не просто слух, а подтверждённая стратегия, которая может радикально изменить экосистему устройств Google в ближайшие годы.

Уточнения

Chrome OS — дистрибутив операционной системы GNU/Linux от компании Google, предназначенный для устройств на процессорах ARM или x86. Google Chrome OS построена на основе Gentoo GNU/Linux и использует браузер Google Chrome, работающий в новой, специально разработанной оконной системе. Большая часть исходного кода системы была открыта 19 ноября 2009 года в качестве проекта Chromium OS.

