Эволюция вирусов: что скрывается в дикой природе

Новый ортореовирус — без паники, но с осторожностью

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Иногда научные открытия начинаются не в лаборатории, а… в миске домашнего питомца. Именно так произошло с котом по кличке Пеппер, который неожиданно внёс вклад в вирусологию, принеся домой дохлую американскую короткохвостую бурозубку, ставшую источником сенсационного открытия — нового штамма ортореовируса UF-1, потенциально опасного для млекопитающих, включая человека.

Фото: flickr.com by Craig Sunter, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот

После "подарка" от Пеппер вирусолог Джон Ледницки собрал останки животного и отправил их на лабораторный анализ. Исследования показали: в организме землеройки находится ранее неизвестный ортореовирус. Эти вирусы уже известны своей способностью вызывать менингит, энцефалит и желудочно-кишечные заболевания у млекопитающих.

UF-1 стал вторым вирусом, идентифицированным с помощью Пеппера: ранее именно он помог открыть jeilongvirus в США.

Результаты исследования были опубликованы командой из Университета Флориды (UF). Ведущий автор статьи Эмили Деруйтер подчеркнула: пока причин для паники нет, но вирус требует пристального внимания. Он не проявил мгновенного воздействия на здоровье человека, однако его геном указывает на потенциальную угрозу.

Важно отметить: ортореовирусы постоянно мутируют, что делает их особенно интересными (и непредсказуемыми) для вирусологов. Исследователи уже сталкивались с похожими вирусами у оленей, норок и даже львов — на трёх разных континентах.

Хотя полная картина патогенности UF-1 ещё неизвестна, специалисты подчёркивают необходимость дальнейших исследований. Основные направления:

Установление способности вируса передаваться человеку.

Оценка рисков для домашних животных.

Изучение потенциальных носителей среди диких животных.

UF также опубликовал геномные последовательности UF-1, сделав их доступными для международного научного сообщества.

Кошка Пеппер невольно стала живым детектором зоонозных угроз. Научная команда UF даже шуточно окрестила её "полевым ассистентом". Благодаря её охотничьим привычкам, сегодня мы знаем больше о природных резервуарах потенциально опасных вирусов, скрытых прямо у нас под ногами — или в траве за домом.

Уточнения

Американские короткохвостые бурозубки (лат. Blarina) представляют собой группу сравнительно больших ядовитых землероек с относительно короткими хвостами, найденную в Северной Америке.

