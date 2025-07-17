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Египетская гравюра IV тысячелетия до н. э. может переписать историю фараонов

Тайны Тараиса: христианское поселение, скрытое веками, найдено в Иордании
3:14
Наука

В горах Иордании завершились трёхлетние археологические раскопки, которые позволили обнаружить затерянное христианское поселение Тараис, скрытое под слоями времени и песка.

Палетка Нармера, Древний Египет
Фото: commons.wikimedia by Prof. Mortel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка Нармера, Древний Египет

Благодаря мозаичной карте Мадабы — уникальному византийскому артефакту, сохранившемуся в одной из церквей — учёные смогли точно определить локацию и восстановить маршрут к таинственному городу.

Исследования, начавшиеся в 2021 году, подтвердили, что поселение было крупным христианским центром римской и византийской эпох. Археологи под руководством доктора Аль-Раване обнаружили фундаменты сооружений, надгробные плиты с греческими и латинскими надписями, а также руины виноградных и оливковых прессов, что свидетельствует о высокоорганизованной жизни древнего общества.

На территории Тараиса найдены:

  • Фрагменты римской и византийской керамики,
  • Остатки водяной мельницы,
  • Прессы для оливок и винограда,
  • Фундаменты религиозных сооружений, предположительно — церквей,
  • Надгробия с христианскими символами, указывающие на устойчивую духовную традицию.

Особую ценность представляют каменные блоки у входов в храмы и надписи на плоских плитах, выполненные на древнегреческом и латинском языках. Они доказывают, что город имел тесные связи с культурой Византии и, возможно, был местом паломничества или региональным духовным центром.

По словам археологов, поселение требует глубокой междисциплинарной расшифровки. Древний Тараис не только проливает свет на структуру христианских общин в регионе, но и может дать ответы на вопросы о торговле, культуре и взаимодействии между религиями того времени. Исследование только начинается, и впереди — расшифровка надписей, датировка артефактов и реконструкция облика города.

Доктор Аль-Раване заявил, что для полной картины потребуется несколько лет и привлечение экспертов по византийской архитектуре, лингвистике и эпиграфике.

Египетская находка: гравюра IV тысячелетия до н. э.
Пока в Иордании открываются тайны христианства, в Египте археологи обнаружили поразительную каменную резьбу, датируемую четвёртым тысячелетием до нашей эры — задолго до строительства первых пирамид.

На гравюре изображён человек с царскими чертами, сидящий в лодке, которую тянут пятеро мужчин под управлением шестого. Хотя фигура имеет признаки монарха, это не фараон Нармер, а, возможно, неизвестный правитель доисторического Египта. Такие находки могут переписать представление об истоках египетской государственности.

От Тараиса до фараонов: археология раскрывает прошлое
Обе находки — и христианский Тараис, и каменная резьба в Египте — показывают, как много неизвестных страниц хранит история человечества.

Каждая из них даёт возможность прикоснуться к реальной, неописанной ранее культуре, будь то византийская эпоха на Ближнем Востоке или ранняя цивилизация Нила.

Уточнения

Нарме́р (Хор-Нармер, вероятно, означает «Хор — Свирепый Сом») — фараон-основатель I династии Раннего царства Древнего Египта (по другим данным – последний из 0 династии), правивший в конце XXXII века до н. э.; один из фараонов, объединивших Верхний и Нижний Египет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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