Метеориты без железа: что делает их уникальными и почему все заговорили о Меркурии

Ученые уже давно охотятся за камнями с Меркурия, но всё безуспешно. До недавнего времени доказанных образцов с первой планеты Солнечной системы у нас не было. Однако ситуация может измениться: два фрагмента, найденные в Сахаре, дают надежду.
Когда крупные астероиды сталкиваются с планетами, они поднимают в космос осколки пород. Эти обломки могут путешествовать по Солнечной системе и в итоге упасть на другую планету. Именно так на Земле появились метеориты с Луны и Марса.
С Меркурием всё сложнее: Солнце тянет его обломки назад, не давая долететь до Земли. С Венерой другая беда — её плотная атмосфера разрушает даже большие метеориты.
Ранее на роль меркурианских претендовали аубриты — ахондриты с низким содержанием железа. Это свойство роднит их с поверхностью Меркурия. Но по ряду других признаков они всё же далеки от "родителя". Аналогичная ситуация и с ангритами — фрагментами древней магмы, найденными у берегов Бразилии.
В 2023 году были найдены два камня — NWA 15915 и KG 022. Они не вписываются ни в одну известную группу метеоритов. Анализ показал поразительное сходство с породами Меркурия: почти полное отсутствие железа, редкие сульфиды — олдхэмит и алабандит. Более того, состав обоих фрагментов оказался практически идентичным.
Они даже напоминают другой загадочный образец — NWA 7325, найденный в Марокко в 2012 году. Но и у него есть свои "но": его спектр отражения слишком отличается от наблюдаемого на Меркурии.
Уловка — в возрасте. Эти метеориты на полмиллиарда лет старше меркурианской коры. Возможно, они — останки так называемого "прото-Меркурия", выбитые из мантии на заре формирования планеты.
Так мы и стоим на пороге великого открытия — возможно, впервые человечество держит в руках настоящий фрагмент Меркурия.
Метеори́т (греч. Μετεώρος - поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
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