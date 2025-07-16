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Камни в почках исчезают сами: как работает новый лазер

Уролог Степанов назвал преимущества тулиевого лазера при лечении мочекаменной болезни
2:36
Наука

Ещё недавно хирурги прибегали к скальпелю лишь в крайнем случае. Особенно — в работе с пожилыми или пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Общий наркоз, боль, рубцы, долгое восстановление — всё это было неотъемлемой частью хирургии. Но времена меняются.

Хирургическая бригада из медицинского центра Wilford Hall в Сан-Антонио, штат Техас
Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, U.S. Air Force, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирургическая бригада из медицинского центра Wilford Hall в Сан-Антонио, штат Техас

Что стало альтернативой скальпелю

Теперь всё чаще вмешательство проводят с помощью лазера. Он не требует разрезов, почти не повреждает ткани и позволяет обойтись без общего наркоза.

К примеру, в урологии применяется тулиевый лазер FiberLase U3 — через уретру его вводят даже при сложных случаях, включая коралловидные камни. Камни дробятся в пыль, а фрагменты выходят естественным путём. Процедура настолько щадящая, что пациента выписывают уже в тот же день.

"Лазер способен разрушать камни любой плотности и формы, включая самые плотные. После процедуры остаются только микрофрагменты", — рассказывает уролог Владимир Степанов.

Дополнительно применяют гибкий уретерореноскоп LithoVue — он проникает в любую часть мочевыводящей системы.

Без боли — при геморрое и ВПЧ

Около 15% взрослых сталкиваются с геморроем, но к врачу обращаются, когда уже совсем плохо. Лазерная вапоризация позволяет лечить без госпитализации и без наркоза. Всё ограничивается местной анестезией, а пациент возвращается к жизни уже через пару часов.

Удаление перианальных кондилом (последствия ВПЧ) — ещё один случай, где лазер незаменим. Вместо швов и рубцов — просто исчезновение проблемы без следов.

Варикоз? Не вырезаем — запаиваем

Варикоз затрагивает до 60% населения. Раньше вену удаляли хирургически. Теперь — просто запаивают изнутри. В вену вводят лазерное волокно, и под действием температуры сосуд закрывается, кровь уходит в здоровые вены. Без боли, без шрамов, без долгого восстановления.

А что дальше

Лазер уже активно используется в офтальмологии, косметологии и проктологии. В ближайшие годы нас ждут новые прорывы. Например, замена гольмиевого лазера на тулиевый уже сократила время разрушения почечных камней с нескольких часов до минут.

Пока медицина ищет лекарства, способные растворять камни без операций, лазер остаётся самым гуманным способом вернуть здоровье.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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