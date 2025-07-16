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Арбуз — не просто лакомство: как он укрепляет сердце и сосуды

Польза арбуза для здоровья сердца при скачках сахара и гипергликемии
2:27
Наука

Удивительная польза арбуза: вкусное средство для здоровья сердца и организма
Когда речь заходит о здоровом питании, арбуз редко попадает в список "суперфруктов".

Арбуз
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбуз

Однако новое исследование показало, что этот сочный плод не просто утоляет жажду в жаркий день, но и реально улучшает здоровье сердца, поддерживает сосудистую систему и способствует сбалансированному питанию.

Витаминная бомба: что содержится в арбузе
Арбуз богат ликопином, витамином С, каротиноидами, а также аминокислотами L-цитруллин и L-аргинин. Эти вещества известны своей способностью:

  • укреплять иммунную систему,
  • защищать клетки от окислительного стресса,
  • снижать риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии.

Кроме того, арбуз содержит витамин B6, необходимый для работы мозга и иммунитета, и при этом почти не содержит калорий.

Польза для сердца и сосудов
Одним из наиболее интересных эффектов арбуза стала его способность поддерживать здоровье сосудов у людей с гипергликемией — резкими скачками сахара в крови. Исследования показали, что арбузный сок может защитить эндотелий сосудов от повреждений, а цитруллин и аргинин способствуют улучшению кровотока и регуляции сердечного ритма.

Регулярное потребление арбуза также снижает уровень окислительного стресса, что критически важно для предотвращения атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Арбуз в рационе: вкусная стратегия долголетия
Согласно диетическим рекомендациям для американцев, взрослым следует потреблять от 1,5 до 2,5 чашек фруктов в день. Арбуз идеально вписывается в эти нормы, предлагая богатый набор микроэлементов, высокую увлажняющую способность и минимум калорий. Благодаря своему высокому содержанию воды, он помогает сохранять водный баланс, особенно в жару.

Арбуз доступен круглый год — и это ещё один плюс
Благодаря разнообразию климатических зон, арбуз можно выращивать и поставлять круглый год. Это делает его одним из самых универсальных фруктов, который можно включать в рацион в любое время года — в свежем виде, в смузи, салатах или даже как освежающий сорбет.

Уточнения

Ликопин  — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.

Цитруллин — непротеиногенная α-аминокислота. Название происходит от лат. citrullus, родового наименования арбуза, из которого он был выделен впервые.

Шербе́т щербе́т, сорбе́т — разновидность фруктово-ягодного мороженого.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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