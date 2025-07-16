Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молочные ногти с пастельными оттенками стали актуальным летним трендом
Вредная еда — по цене золота: в России предлагают ввести налог на чипсы
Пляжи юга Сардинии признаны одними из самых живописных в Италии
Как изменить фигуру за 4 недели: упражнения для тонкой талии и рельефных ягодиц
Как проветрить салон автомобиля летом за полминуты — инструкция
Европа нашла способ оплатить оружие для Украины — и он удивит
Мотивация хаски: 7 трюков, которые работают на хаски, когда другие бессильны
7 причин есть арбуз каждый день: польза для здоровья
Фаршированные перцы с рисом и яйцами: как приготовить идеальное блюдо для ужина

Врачи раскрыли тайну старческого зрения — и нашли способ борьбы

Исследование Рочестерского университета назвало TIMP3 причиной пресбиопии
2:18
Наука

Возрастное снижение зрения — проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Но теперь учёные вплотную подошли к разгадке того, что именно запускает этот процесс. И, что важно, нашли способ, как его можно остановить. Причём без лазера и хирургии.

Больной старик
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больной старик

Почему привычные методы не спасают

Очки, капли, лазерная коррекция, ночные линзы, ультразвук и электромагнитные волны — всё это лишь временно облегчает симптомы, не устраняя саму причину. А побочные эффекты от таких вмешательств могут оказаться серьёзными.

Чтобы найти настоящий ключ к решению проблемы, группа исследователей из США и Австралии решила изучить сам механизм возрастного ухудшения зрения — пресбиопии. Не на животных, как это делали раньше, а на моделях из человеческих стволовых клеток.

TIMP3 — белок, который меняет всё

В центре открытий оказался белок под названием TIMP3. С возрастом его выработка в организме увеличивается, и он начинает мешать работе ферментов, которые поддерживают здоровье глаз. Более того, он способствует накоплению другого фермента, вызывающего воспаление и образование друз — отложений из липидов и белков.

Цитата:

"Клеточные пути, участвующие в образовании друз, играют ведущую роль в возрастном ухудшении зрения. Если помешать друзам появляться, мы, вероятно, сможем остановить пресбиопию, прежде чем человек перестанет видеть", — пояснили авторы исследования.

Новый подход: блокировать воспаление

Исследователям удалось уменьшить количество друз, заблокировав фермент, связанный с воспалением. Это значит, что вместо того, чтобы лечить последствия, теперь возможно воздействовать на корень проблемы. Такой метод может стать основой новой, более эффективной и безопасной терапии.

А суслики при чём

Любопытный факт: один из недавних прорывов в области офтальмологии был вдохновлён… сусликами. Наблюдения за этими животными помогли найти способ лечения катаракты без операции. Это показывает, насколько важно внимательно смотреть даже на самые неожиданные источники идей.

Уточнения

Пресбиопия ("старческое зрение", греч. πρεσβυωπία < presbus "пожилой человек' + ōps, ōp- "глаз') — возрастная аномалия рефракции глаза, при которой происходит нарушение аккомодации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Домашние животные
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне Аудио 
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Домашние животные
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Последние материалы
Исследование Рочестерского университета назвало TIMP3 причиной пресбиопии
В Госдуме запросили проверку Zielinski & Rozen на связь с ВСУ
Массаж лица помогает поддерживать упругость кожи после 60 лет
Чистка ковров в домашних условиях: рекомендации специалистов по материалам и средствам
Колесник поддержал лишение гражданства за уклонение от воинского учета
Листья ореха признаны полезным средством для здоровья и настоев
Европейские налоги на наследство: где действуют самые высокие ставки
В рецепте варёной кукурузы используют внутренние листья для сохранения аромата
Германии предрекли статус больного человека Европы
Пескара на побережье Италии стала популярной среди экономных туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.