Врачи раскрыли тайну старческого зрения — и нашли способ борьбы

Исследование Рочестерского университета назвало TIMP3 причиной пресбиопии

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Возрастное снижение зрения — проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Но теперь учёные вплотную подошли к разгадке того, что именно запускает этот процесс. И, что важно, нашли способ, как его можно остановить. Причём без лазера и хирургии.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больной старик

Почему привычные методы не спасают

Очки, капли, лазерная коррекция, ночные линзы, ультразвук и электромагнитные волны — всё это лишь временно облегчает симптомы, не устраняя саму причину. А побочные эффекты от таких вмешательств могут оказаться серьёзными.

Чтобы найти настоящий ключ к решению проблемы, группа исследователей из США и Австралии решила изучить сам механизм возрастного ухудшения зрения — пресбиопии. Не на животных, как это делали раньше, а на моделях из человеческих стволовых клеток.

TIMP3 — белок, который меняет всё

В центре открытий оказался белок под названием TIMP3. С возрастом его выработка в организме увеличивается, и он начинает мешать работе ферментов, которые поддерживают здоровье глаз. Более того, он способствует накоплению другого фермента, вызывающего воспаление и образование друз — отложений из липидов и белков.

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"Клеточные пути, участвующие в образовании друз, играют ведущую роль в возрастном ухудшении зрения. Если помешать друзам появляться, мы, вероятно, сможем остановить пресбиопию, прежде чем человек перестанет видеть", — пояснили авторы исследования.

Новый подход: блокировать воспаление

Исследователям удалось уменьшить количество друз, заблокировав фермент, связанный с воспалением. Это значит, что вместо того, чтобы лечить последствия, теперь возможно воздействовать на корень проблемы. Такой метод может стать основой новой, более эффективной и безопасной терапии.

А суслики при чём

Любопытный факт: один из недавних прорывов в области офтальмологии был вдохновлён… сусликами. Наблюдения за этими животными помогли найти способ лечения катаракты без операции. Это показывает, насколько важно внимательно смотреть даже на самые неожиданные источники идей.

Уточнения

Пресбиопия ("старческое зрение", греч. πρεσβυωπία < presbus "пожилой человек' + ōps, ōp- "глаз') — возрастная аномалия рефракции глаза, при которой происходит нарушение аккомодации.

