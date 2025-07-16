Новый метод похудения для женщин 50+: как гормоны усиливают действие тирзепатида

Комбинированная терапия помогает терять вес быстрее и эффективнее

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Комбинация, меняющая всё: новое средство для похудения женщин старше 50

Новое исследование принесло обнадёживающие новости для женщин, находящихся в постменопаузе и борющихся с лишним весом.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Учёные установили, что сочетание тирзепатида — препарата, снижающего аппетит и улучшающего обмен веществ — с гормональной терапией, значительно повышает эффективность похудения. Такой подход может изменить правила игры для миллионов женщин по всему миру, чьё тело сталкивается с метаболическими изменениями после 50 лет.

В исследовании приняли участие 120 женщин в постменопаузе, разделённых на две группы. Одни получали только тирзепатид, другие — его же, но в сочетании с гормональной терапией. Результаты оказались впечатляющими: женщины из второй группы теряли в среднем 17% массы тела, тогда как те, кто использовал только тирзепатид — 14%.

Особенно поразила разница в достижении цели — 20% снижения веса: у женщин на комбинированной терапии этот показатель составил 45%, а на монотерапии — всего 18%. Это более чем в два раза увеличивает шанс успеха, что даёт надежду на более стабильный и предсказуемый результат.

Менопауза сопровождается гормональными изменениями, которые способствуют накоплению жира в области живота, снижению мышечной массы и общему замедлению обмена веществ. Это делает процесс снижения веса особенно трудным, несмотря на усилия. Комбинированный подход решает сразу несколько проблем одновременно, стимулируя метаболизм и компенсируя гормональные потери.

Хотя результаты впечатляют, учёные подчёркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы глубже понять, как взаимодействуют препараты против ожирения и гормональные средства. Также важно обеспечить широкий доступ к таким схемам лечения — особенно для тех, кто страдает от ожирения и связанных с ним хронических заболеваний.

Эксперты настаивают, что это исследование может стать отправной точкой для более персонализированной медицины, ориентированной на реальные потребности женщин старше 50 лет.

Исследование было поддержано крупными грантами, в том числе от Центра женского здоровья Клиники Майо и специализированных программ по улучшению качества жизни женщин в постменопаузе. Такой подход позволяет рассчитывать, что в будущем комбинированная терапия станет стандартом лечения, доступным не только в частных клиниках, но и в рамках страховой медицины.

Уточнения

Тирзепатид — лекарственное средство для лечения диабета 2-го типа и ожирения. Это первый в мире препарат, действующий одновременно и на глюкагоноподобный пептид-1, и на глюкозозависимый инсулинотропный полипептид человека, тем самым регулирует метаболизм глюкозы и вызывает снижение веса.

