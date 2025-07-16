После пересадки сердца началась новая жизнь — но с чужими воспоминаниями

Звучит как сюжет для фильма, но некоторые пациенты после трансплантации сердца действительно утверждают: с новым органом они приобрели и часть личности донора.
Исследование группы арабских ученых собрало впечатляющие — и местами жуткие — свидетельства таких случаев. Один из них — история мальчика, которому пересадили сердце утонувшей девочки. После операции он начал панически бояться воды, хотя никто из близких не рассказывал ему, как погиб донор. Мама уверена — дело не в совпадении.
Другой пациент — профессор колледжа — получил сердце погибшего полицейского. Тот был застрелен в лицо. После операции мужчина жаловался на сны с яркими вспышками и жаром в области лица. И это — не единственный случай, когда пересаженное сердце, казалось бы, "передавало" отпечатки прошлого владельца.
Некоторые пациенты отмечали перемены в еде, музыкальных вкусах, интересах и даже сексуальных предпочтениях. Женщина, ранее равнодушная к фастфуду, вдруг пристрастилась к куриным наггетсам — любимому блюду донора.
Авторы обзора предполагают: возможно, дело в так называемой "клеточной памяти" — гипотетическом механизме, по которому воспоминания и черты личности могут сохраняться в клетках тела, не только в мозге. Также выдвигались версии о передаче памяти через белки или молекулы РНК. Однако все эти гипотезы крайне спорны.
Современная наука утверждает: память — это функция нейронов мозга. Кроме того, подобные изменения можно объяснить влиянием сильных препаратов, которые пациенты принимают после операции. Например, исследование Университета Макгилла показало, что иммунодепрессанты могут влиять на вкусы и эмоциональное состояние.
Дополнительные сомнения вызывает и сам журнал, в котором опубликован обзор. Cureus ранее критиковали за размещение статей, отозванных другими изданиями из-за этических и методологических нарушений. Это ставит под вопрос и саму серьёзность новой работы.
Тем не менее, тема остаётся интригующей. Возможно, наука ещё не до конца поняла, что такое память — и где именно она живёт.
Трансплантация - в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.
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