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Мозг под прицелом МРТ: как бессонница оставляет свои следы

МРТ выявило изменения в мозге у людей с хроническими нарушениями сна — данные метаанализа
2:28
Наука

Хроническая бессонница и редкий недосып влияют на мозг по-разному — и разница эта видна на уровне нейробиологии.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

От постоянной бессонницы страдает до 35% населения, особенно часто — пожилые люди. Временное недосыпание тоже знакомо каждому: переработки, стресс, гаджеты до ночи — всё это нарушает наш сон. Но к каким последствиям приводит каждое из этих состояний?

Что показало масштабное исследование

Международная группа учёных провела метаанализ более 200 научных работ, включая 140 оригинальных экспериментов. В них сравнивались данные МРТ мозга людей с хроническими расстройствами сна (бессонница, апноэ, нарколепсия) и здоровых испытуемых, включая тех, кого намеренно временно лишали сна.

Всего анализ охватил 3380 человек.

Последствия хронической бессонницы

У людей с постоянными проблемами со сном наблюдались изменения сразу в нескольких зонах мозга:

  • Передняя поясная кора — влияет на принятие решений и эмоции.
  • Правое миндалевидное тело — отвечает за память и обработку негативных событий.
  • Гиппокамп — участвует в формировании эмоций и консолидации памяти.

Эти изменения могут объяснять симптомы, которые знакомы хронически невысыпающимся: усталость, проблемы с запоминанием, депрессия, скачки настроения.

А что с кратковременным недосыпом

У тех, кто спал недостаточно лишь время от времени, изменения затронули правый таламус — центр, регулирующий температуру тела, двигательную активность и восприятие боли. Это согласуется с типичными жалобами: зябкость, заторможенность, рассеянность.

Общая схема — разный результат

Авторы пришли к выводу: хотя оба типа нарушений сна имеют общую нейробиологическую основу, поражают они разные зоны мозга. Это знание важно не только для диагностики, но и для создания эффективных методов лечения и профилактики.

Неожиданная связь с мышлением

Отдельное исследование показало: люди с нарушениями сна чаще верят в конспирологические теории — особенно после просмотра соответствующего контента. Ещё один повод задуматься, насколько сон влияет не только на тело, но и на мышление.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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