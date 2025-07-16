Мозг под прицелом МРТ: как бессонница оставляет свои следы

Хроническая бессонница и редкий недосып влияют на мозг по-разному — и разница эта видна на уровне нейробиологии.
От постоянной бессонницы страдает до 35% населения, особенно часто — пожилые люди. Временное недосыпание тоже знакомо каждому: переработки, стресс, гаджеты до ночи — всё это нарушает наш сон. Но к каким последствиям приводит каждое из этих состояний?
Международная группа учёных провела метаанализ более 200 научных работ, включая 140 оригинальных экспериментов. В них сравнивались данные МРТ мозга людей с хроническими расстройствами сна (бессонница, апноэ, нарколепсия) и здоровых испытуемых, включая тех, кого намеренно временно лишали сна.
Всего анализ охватил 3380 человек.
У людей с постоянными проблемами со сном наблюдались изменения сразу в нескольких зонах мозга:
Эти изменения могут объяснять симптомы, которые знакомы хронически невысыпающимся: усталость, проблемы с запоминанием, депрессия, скачки настроения.
У тех, кто спал недостаточно лишь время от времени, изменения затронули правый таламус — центр, регулирующий температуру тела, двигательную активность и восприятие боли. Это согласуется с типичными жалобами: зябкость, заторможенность, рассеянность.
Авторы пришли к выводу: хотя оба типа нарушений сна имеют общую нейробиологическую основу, поражают они разные зоны мозга. Это знание важно не только для диагностики, но и для создания эффективных методов лечения и профилактики.
Отдельное исследование показало: люди с нарушениями сна чаще верят в конспирологические теории — особенно после просмотра соответствующего контента. Ещё один повод задуматься, насколько сон влияет не только на тело, но и на мышление.
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