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Научные данные подтверждают: никотин — мощный фактор риска для начала употребления марихуаны

Комбинация вейпинга и табака повышает риск употребления марихуаны в 468 раз
1:53
Наука

Как сигарета открывает дверь к марихуане? Ответ пугает: вейпинг и курение резко увеличивают риск знакомства с каннабисом. Причём не на 10% или даже вдвое — речь о сотнях раз.

курение
Фото: freepik.com by user18871764, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курение

Исследование, проведённое в Германии, охватило 6711 школьников 8-9 классов из более чем 1600 школ. Подростки анонимно отвечали на вопросы о курении, вейпинге, отношении к марихуане и планах на её употребление.

Впечатляющие цифры: риск растёт лавинообразно

  • Те, кто всего лишь вейпил, в 42,8 раза чаще пробовали каннабис, чем никогда не курившие.
  • У курящих обычные сигареты — риск выше уже в 186 раз.
  • Но абсолютный антирекорд поставили подростки, совмещавшие вейпинг и табак — они пробовали марихуану в 468,7 раза чаще.

Что подростки думают о вреде марихуаны

Школьники, уже имевшие опыт курения (в любой форме), чаще считали марихуану "не такой уж и опасной". Они же выражали наибольшее желание её попробовать. Наименее привлекательной и самой вредной конопля казалась тем, кто не курил вообще.

Важно, но не однозначно

Авторы исследования подчёркивают: так как работа носила поперечный характер, утверждать о прямой причинно-следственной связи нельзя. Также возможны неучтённые факторы: воспитание, психоэмоциональное состояние и специфика немецкой выборки.

Тем не менее, вывод очевиден: курение — потенциальный "мостик" к марихуане. В условиях частичной легализации каннабиса в Германии такие данные особенно важны для профилактических школьных программ.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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