Научные данные подтверждают: никотин — мощный фактор риска для начала употребления марихуаны

Как сигарета открывает дверь к марихуане? Ответ пугает: вейпинг и курение резко увеличивают риск знакомства с каннабисом. Причём не на 10% или даже вдвое — речь о сотнях раз.
Исследование, проведённое в Германии, охватило 6711 школьников 8-9 классов из более чем 1600 школ. Подростки анонимно отвечали на вопросы о курении, вейпинге, отношении к марихуане и планах на её употребление.
Школьники, уже имевшие опыт курения (в любой форме), чаще считали марихуану "не такой уж и опасной". Они же выражали наибольшее желание её попробовать. Наименее привлекательной и самой вредной конопля казалась тем, кто не курил вообще.
Авторы исследования подчёркивают: так как работа носила поперечный характер, утверждать о прямой причинно-следственной связи нельзя. Также возможны неучтённые факторы: воспитание, психоэмоциональное состояние и специфика немецкой выборки.
Тем не менее, вывод очевиден: курение — потенциальный "мостик" к марихуане. В условиях частичной легализации каннабиса в Германии такие данные особенно важны для профилактических школьных программ.
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