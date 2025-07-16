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Влияние спиртного с энергетиками на нейрофункции — неожиданное открытие

Фармакологи выяснили, как сочетание спиртного и энергетиков влияет на мужчин и женщин
2:19
Наука

Может ли энергия из банки энергетика перебороть действие алкоголя? Испанские фармакологи решили это проверить — и устроили контролируемую "вечеринку" в лабораторных условиях.

Алкогольный аппарат
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Алкогольный аппарат

Как проходил эксперимент

Участниками стали 28 добровольцев — поровну мужчин и женщин от 18 до 25 лет. Все они уже имели опыт употребления как спиртного, так и энергетиков. Перед каждым экспериментом испытуемые воздерживались от обоих напитков.

На "сессиях" продолжительностью 80 минут мужчины выпивали 70 граммов алкоголя, женщины — 50. Эти дозы были подобраны так, чтобы уровень алкоголя в организме у всех был одинаковым.

Кроме спиртного, участники получали энергетик с кофеином — 750 мл для мужчин и 589 мл для женщин. В контрольных сессиях алкоголь заменяли водой, а энергетик — на вкус схожей газировкой. Участники не знали, какой состав им достался.

Что показали анализы и тесты

После употребления пиковая концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе достигала 0,46 мг/л — одинаково у обоих полов, несмотря на меньшую дозу у женщин. Аналогично выравнивался уровень кофеина в крови.

Женщины субъективно ощущали себя более пьяными и сонными. Но в объективных тестах, моделирующих поведение за рулем, — время реакции, зрительно-моторная координация — существенных гендерных различий не зафиксировали.

Главный вывод: энергетик не спасёт

Многие до сих пор считают, что энергетик способен нейтрализовать действие алкоголя, якобы делая человека бодрее и "собраннее". Но это заблуждение.

"Сочетание энергетиков со спиртным не улучшает способность управлять машиной, а только порождает ложное ощущение, что человек в состоянии контролировать и безопасно вести автомобиль", — говорится в официальном релизе исследования.

Такое ложное чувство уверенности может привести к трагическим последствиям на дороге. Алкоголь остаётся алкоголем — сколько бы кофеина вы ни добавили.

Уточнения

Энергетический напиток (разговорная форма "энергетик") — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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