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3500 лет назад: как рис попал в отдалённый уголок Океании

Как рис помог раскрыть древние ритуалы на Гуаме
2:45
Наука

Недавно на острове Гуам (США) были найдены свидетельства культивирования риса, датируемые 3500 годами назад.

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Фото: flickr.com by IRRI Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Это открытие представляет собой древнейшее известное подтверждение выращивания риса в отдаленных регионах Океании.

Археологи обнаружили остатки риса на территории комплекса Ритидиан, находящегося в самой северной части Гуама.

Майкл Т. Карсон, профессор археологии из Университета Гуама, недавно опубликовал результаты своего исследования в журнале Science Advances.

В интервью Fox News Digital археолог пояснил, что остатки риса были обнаружены в форме фитолитов.

"Фитолиты — окаменелые остатки, напоминающие части древних растений, — пояснил Карсон. — Исходный растительный материал состоял преимущественно из кремнезема, который сохранился на протяжении тысячелетий и позволил детально изучить анатомическое строение под микроскопом".

Среди найденных фитолитов, по словам Карсона, были обнаружены образцы рисовой шелухи и листьев.

Примечательно, что рис был найден исключительно на древней керамике.

"Эта прямая связь особенно важна, так как фитолиты полностью отсутствовали на других артефактах, таких как каменные и ракушечные орудия, а также в окружающей осадочной породе", — отметил он.

По мнению экспертов, рис играл значимую роль в ритуалах, проводившихся в пещере, где также были обнаружены изящная керамика, подвески из ракушек и украшения.

"Кроме того, в пещере были найдены редкие наскальные рисунки и захоронения", — добавил Карсон.

Карсон также отметил, что ни в одной другой пещере не было найдено подобных свидетельств употребления риса в пищу, что подтверждает гипотезу о том, что пещера играла "узкоспециализированную" культурную роль.

Он подчеркнул, что рис, вероятно, был привезен на Гуам первыми поселенцами более 3500 лет назад.

"Эти люди преодолели 2300 км открытого океана, установив мировой рекорд по дальности миграции в то время", — сказал он.

Исследователь Сяо-чунь Хунг из Австралийского национального университета предполагает, что рис, вероятно, готовили за пределами пещеры.

"Вероятно, люди готовили рис в другом месте, подальше от пещеры, так как обработка зерна и приготовление пищи, несомненно, оставили бы другие следы", — пояснила археолог.

Влажная среда пещеры была бы "неподходящей для хранения необработанного риса в горшках", добавила она.

Уточнения

Кера́мика (др.-греч. κέραμος — глина) — материалы, изготавливаемые из глин или их смесей с минеральными добавками (а иногда из других неорганических соединений) под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением; а также изделия из таких материалов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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