Названо точное количество физической активности, которое продлевает жизнь

Сколько нужно заниматься физической активностью, чтобы реально продлить себе жизнь? Международная группа ученых нашла ответ, который может изменить представление о здоровом образе жизни.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым до пяти часов умеренной физической активности в неделю — например, быструю ходьбу, лёгкий бег или походы. Альтернатива — 2,5 часа интенсивных тренировок: теннис, фитнес, бег на длинные дистанции.
Эти данные не новы. Но учёные решили выяснить: насколько сильно активность действительно влияет на риск смерти и хронические болезни.
Команда исследователей из Австралии, Японии, Бразилии и Литвы проанализировала 85 научных работ. Общая выборка — от 357 до более 6,5 миллионов человек в возрасте от 18 до 96 лет. За состоянием здоровья наблюдали до восьми лет.
Результаты оказались впечатляющими:
Даже если человек начинал заниматься спортом уже в зрелом возрасте, это всё равно влияло на продолжительность жизни. У тех, кто активизировался позже, риск смерти снижался на 20-25% по сравнению с теми, кто продолжал сидячий образ жизни.
Интересно, что дополнительная нагрузка сверх рекомендованной пользы уже не приносила — важна регулярность, а не изнурительные тренировки.
Показательна история ирландца Ричарда Моргана. Он впервые пришёл в спортзал в 70 лет, просто чтобы попробовать тренажёр с внуком. А затем — стал многократным чемпионом мира по гребле среди возрастных категорий.
Сейчас Ричарду за 90, и по данным исследований его физическое состояние соответствует мужчине 30-40 лет. Он доказал: тело может многое, если не сдаваться.
Учёные признают: интенсивность нагрузок оценивалась по-разному, что могло повлиять на точность. Но вывод однозначен — любая активность лучше, чем её отсутствие, а начинать никогда не поздно.
Метаана́лиз (англ. meta-analysis) — понятие научной методологии. Означает объединение результатов нескольких исследований методами статистики (то есть количественными методами оценки) для проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез.
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