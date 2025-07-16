Названо точное количество физической активности, которое продлевает жизнь

Учёные из Австралии и Японии назвали оптимальную продолжительность физической активности

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Сколько нужно заниматься физической активностью, чтобы реально продлить себе жизнь? Международная группа ученых нашла ответ, который может изменить представление о здоровом образе жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спорт в паре

Стандарты активности, которые работают

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым до пяти часов умеренной физической активности в неделю — например, быструю ходьбу, лёгкий бег или походы. Альтернатива — 2,5 часа интенсивных тренировок: теннис, фитнес, бег на длинные дистанции.

Эти данные не новы. Но учёные решили выяснить: насколько сильно активность действительно влияет на риск смерти и хронические болезни.

Что показал крупнейший метаанализ

Команда исследователей из Австралии, Японии, Бразилии и Литвы проанализировала 85 научных работ. Общая выборка — от 357 до более 6,5 миллионов человек в возрасте от 18 до 96 лет. За состоянием здоровья наблюдали до восьми лет.

Результаты оказались впечатляющими:

Соблюдение рекомендаций по физической активности снижает риск смерти от всех причин на 20-40%.

Даже умеренные нагрузки уже дают эффект.

Активных людей риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 40% ниже, от рака — на 25%.

Важно не когда, а что вы делаете

Даже если человек начинал заниматься спортом уже в зрелом возрасте, это всё равно влияло на продолжительность жизни. У тех, кто активизировался позже, риск смерти снижался на 20-25% по сравнению с теми, кто продолжал сидячий образ жизни.

Интересно, что дополнительная нагрузка сверх рекомендованной пользы уже не приносила — важна регулярность, а не изнурительные тренировки.

Когда возраст — не помеха

Показательна история ирландца Ричарда Моргана. Он впервые пришёл в спортзал в 70 лет, просто чтобы попробовать тренажёр с внуком. А затем — стал многократным чемпионом мира по гребле среди возрастных категорий.

Сейчас Ричарду за 90, и по данным исследований его физическое состояние соответствует мужчине 30-40 лет. Он доказал: тело может многое, если не сдаваться.

Важно помнить

Учёные признают: интенсивность нагрузок оценивалась по-разному, что могло повлиять на точность. Но вывод однозначен — любая активность лучше, чем её отсутствие, а начинать никогда не поздно.

Уточнения

Метаана́лиз (англ. meta-analysis) — понятие научной методологии. Означает объединение результатов нескольких исследований методами статистики (то есть количественными методами оценки) для проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез.

