Правда о борьбе с вымиранием: возможно ли это вообще и зачем это делать

В последние годы тема возрождения вымерших животных снова оказалась в центре внимания — от шерстистых мамонтов до дронтов и "страшных волков".
Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что не только планирует, но уже занимается созданием гибридов, максимально близких к вымершим видам. Но насколько реалистичны эти проекты, и нужно ли вообще бороться с вымиранием?
Попытки вернуть исчезнувшие виды предпринимались давно. В 1920-х годах в Германии пробовали воссоздать зубра, а в 1980-х — выведение зебр, похожих на кваггу, исчезнувшую форму южноафриканской зебры. Однако традиционная селекция ограничена — она может создать лишь внешне схожие, но генетически и функционально отличающиеся организмы.
Сегодня в арсенале ученых — клонирование, редактирование генома и синтетическая биология. Клонирование возможно лишь при наличии сохранившихся живых клеток, что ограничивает список потенциальных "кандидатов". А для давно вымерших видов, вроде мамонта или странствующего голубя, приходится работать с фрагментарной ДНК, добытой из костей и зубов.
Динозавров воссоздать невозможно, их ДНК полностью разрушена. Даже виды, исчезнувшие 100-150 лет назад, слишком далеки, чтобы собрать полный геном. Например, между полосатохвостым и странствующим голубем более 25 миллионов различий. Учёные из проекта Revive & Restore пытаются заменить в геноме современного голубя крупные сегменты, чтобы воссоздать нечто среднее — гибрид под условным названием патагонский неоэктопист.
Проект Colossal по "воскрешению" страшного волка не является попыткой точного восстановления. Учёные лишь внесли 20 изменений в геном серого волка, придав ему внешний облик ужасного волка. Экологи и специалисты МСОП (Международный союз охраны природы) подчеркивают: эти животные не смогут выполнять прежние экологические функции.
Научное сообщество не разделяет единого мнения о целесообразности "воскрешения". МСОП считает, что такие проекты допустимы только при наличии ясной экологической цели — например, восстановления разрушенных экосистем. Но если созданный организм не идентичен оригиналу, неясно, какое влияние он окажет на окружающую среду.
Редактирование генома птиц, как выясняется, особенно сложное направление — из-за специфики их клеток и трудностей с вынашиванием. Кроме того, возникает вопрос: кто будет нести ответственность, если такой организм вызовет нарушения в экосистеме или этические конфликты?
Во многом такие проекты являются витриной биотехнологических возможностей. Colossal, к примеру, развивает параллельно технологии искусственных маток, регенеративной медицины, ЭКО и надеется на монетизацию своих разработок. По мнению учёных, именно в этих сферах компания сможет добиться ощутимых результатов.
Проект воскрешения мамонтов — не столько биологическая необходимость, сколько демонстрация мощности инструментов генной инженерии. Хотя идея использования мамонтов или их гибридов для сохранения вечной мерзлоты обсуждается, на практике лошади справляются с этой задачей не хуже.
Вымирание — естественная часть эволюции. Вопрос не в том, чтобы остановить его полностью, а в том, чему мы готовы учиться у прошлого. Биотехнологии дают шанс не только на возрождение отдельных видов, но и на развитие медицинских и экологических решений будущего. Однако бороться с вымиранием следует осознанно, помня, что вмешательство в природу несёт не только возможности, но и риски.
Ужа́сный волк (лат. Aenocyon dirus) — вид вымерших млекопитающих из монотипического рода Aenocyon, существовавший в эпоху плейстоцена (250 000—13 000 лет назад) на территории Северной Америки. Особи этого вида являются вторыми по размерам из всего семейства псовых.
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