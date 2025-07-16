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Чемодан как инкубатор микробов: исследование показало неожиданные данные

На колесах чемоданов обнаружено в 58 раз больше бактерий, чем на унитазах — исследование InsureandGo
1:55
Наука

Колёса чемоданов буквально кишат бактериями — на них оказалось в 58 раз больше микробов, чем на сиденьях общественных унитазов. Об этом свидетельствует исследование, проведённое микробиологом Эми-Мэй Пойнтер по заказу страховой компании InsureandGo. Мазки брали с чемоданов, собранных на вокзале при аэропорте в Лондоне.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

В фокусе оказались два участка — дно и колеса. Образцы сравнивали с контактными зонами в аэропорту: ручками тележек, сиденьями и кнопками в туалетах. Пробы инкубировали пять дней — за это время бактерии проявили себя во всей красе.

Тревожные цифры

  • Колёса чемоданов — 400 КОЕ/3 см².
  • Дно — 350 КОЕ/3 см².
  • Ручки тележек — 280 КОЕ/3 см².

Сиденья унитазов — в десятки раз чище

Особенно "преуспели" мягкие чемоданы: ткань удерживает влагу и грязь, создавая идеальную среду для грибков. Среди найденных патогенов — стафилококки, кишечная палочка, Serratia, вызывающая инфекции и даже сепсис, а также плесень Aspergillus и Penicillium.

"Колеса чемоданов проезжают через туалеты, улицы, вокзалы. Никогда не кладите багаж на кровать или кухонные поверхности", — подчёркивает Пойнтер.

Что делать, чтобы не принести заразу домой

  • Всегда мойте руки после контакта с багажом.
  • Протирайте колёса и дно чемодана после поездки.
  • Используйте мыльный раствор или антисептик.

Ранее специалисты из Австралии выяснили, что недооценённым источником микробов остаются… кухонные раковины. А испанские исследователи обнаружили, что микробы спокойно живут даже в микроволновках.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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