Чемодан как инкубатор микробов: исследование показало неожиданные данные

Колёса чемоданов буквально кишат бактериями — на них оказалось в 58 раз больше микробов, чем на сиденьях общественных унитазов. Об этом свидетельствует исследование, проведённое микробиологом Эми-Мэй Пойнтер по заказу страховой компании InsureandGo. Мазки брали с чемоданов, собранных на вокзале при аэропорте в Лондоне.
В фокусе оказались два участка — дно и колеса. Образцы сравнивали с контактными зонами в аэропорту: ручками тележек, сиденьями и кнопками в туалетах. Пробы инкубировали пять дней — за это время бактерии проявили себя во всей красе.
Особенно "преуспели" мягкие чемоданы: ткань удерживает влагу и грязь, создавая идеальную среду для грибков. Среди найденных патогенов — стафилококки, кишечная палочка, Serratia, вызывающая инфекции и даже сепсис, а также плесень Aspergillus и Penicillium.
"Колеса чемоданов проезжают через туалеты, улицы, вокзалы. Никогда не кладите багаж на кровать или кухонные поверхности", — подчёркивает Пойнтер.
Ранее специалисты из Австралии выяснили, что недооценённым источником микробов остаются… кухонные раковины. А испанские исследователи обнаружили, что микробы спокойно живут даже в микроволновках.
Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.
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