Чемодан как инкубатор микробов: исследование показало неожиданные данные

На колесах чемоданов обнаружено в 58 раз больше бактерий, чем на унитазах — исследование InsureandGo

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Колёса чемоданов буквально кишат бактериями — на них оказалось в 58 раз больше микробов, чем на сиденьях общественных унитазов. Об этом свидетельствует исследование, проведённое микробиологом Эми-Мэй Пойнтер по заказу страховой компании InsureandGo. Мазки брали с чемоданов, собранных на вокзале при аэропорте в Лондоне.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

В фокусе оказались два участка — дно и колеса. Образцы сравнивали с контактными зонами в аэропорту: ручками тележек, сиденьями и кнопками в туалетах. Пробы инкубировали пять дней — за это время бактерии проявили себя во всей красе.

Тревожные цифры

Колёса чемоданов — 400 КОЕ/3 см².

Дно — 350 КОЕ/3 см².

Ручки тележек — 280 КОЕ/3 см².

Сиденья унитазов — в десятки раз чище

Особенно "преуспели" мягкие чемоданы: ткань удерживает влагу и грязь, создавая идеальную среду для грибков. Среди найденных патогенов — стафилококки, кишечная палочка, Serratia, вызывающая инфекции и даже сепсис, а также плесень Aspergillus и Penicillium.

"Колеса чемоданов проезжают через туалеты, улицы, вокзалы. Никогда не кладите багаж на кровать или кухонные поверхности", — подчёркивает Пойнтер.

Что делать, чтобы не принести заразу домой

Всегда мойте руки после контакта с багажом.

Протирайте колёса и дно чемодана после поездки.

Используйте мыльный раствор или антисептик.

Ранее специалисты из Австралии выяснили, что недооценённым источником микробов остаются… кухонные раковины. А испанские исследователи обнаружили, что микробы спокойно живут даже в микроволновках.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

