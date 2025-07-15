Как вести себя во время грозы: советы экспертов

Молния — опасное природное явление, которое чаще всего поражает людей во время отдыха на природе, особенно у водоемов и на открытых пространствах. Недавно в Тульской области трое человек погибли, находясь в воде во время удара молнии.
Молния — мощный электрический разряд, который возникает между атмосферой и землей. Она появляется, когда в облаках накапливается заряд из-за трения частиц. Когда заряд превышает критический уровень, происходит разряд — молния ударяет в землю, пишет URA.RU.
Самые опасные места во время грозы — это водоемы и открытые территории. Молния чаще всего поражает высокие объекты, например деревья.
Как спастись от молнии?
Где прятаться от молнии?
Можно ли кататься на велосипеде или использовать зонт?
Не рекомендуется пользоваться зонтом или кататься на велосипеде во время грозы, так как металлические части обеспечивают путь для прохождения тока через тело человека к земле.
Вопрос о безопасности дома остается открытым, но обычно в помещении, особенно в современном доме с заземлением, люди в большей безопасности.
Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.
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