Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Документы в бардачке: почему автомобилистам лучше их забирать с собой
Названы самые востребованные подработки в Подмосковье в 2025 году
Эффективные средства для удаления грязи и известкового налета с плитки
Курортная зона под угрозой: у берегов США заметили гиганта, и он движется к людям
Сын известного шансонье Александр Круг получил травму: что случилось в ночной драке?
Агрессивная корневая система картепитё: как она влияет на соседние растения
Бывший отельер советует проверять туалетную бумагу при заселении в номер
Учёные РАН: в 2025 году у берегов Чёрного моря станет меньше медуз
Вильнюсский марафон: извинения или плата для белорусов и россиян, желающих участвовать

Как вести себя во время грозы: советы экспертов

Чтобы молния не застала врасплох: что нужно знать каждому
1:55
Наука

Молния — опасное природное явление, которое чаще всего поражает людей во время отдыха на природе, особенно у водоемов и на открытых пространствах. Недавно в Тульской области трое человек погибли, находясь в воде во время удара молнии.

Молнии в небе
Фото: flickr.com by Fernando Flores, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молнии в небе

Молния — мощный электрический разряд, который возникает между атмосферой и землей. Она появляется, когда в облаках накапливается заряд из-за трения частиц. Когда заряд превышает критический уровень, происходит разряд — молния ударяет в землю, пишет URA.RU.

Самые опасные места во время грозы — это водоемы и открытые территории. Молния чаще всего поражает высокие объекты, например деревья.

Как спастись от молнии?

  • Не находиться в воде. Это главное правило, ведь вода проводит электричество лучше, чем воздух. Во время грозы лучше находиться не ближе 10 метров от воды, так как линейная молния может ударить по воде и затронуть людей.
  • Надевайте резиновую обувь. Это поможет изолировать тело от земли. Резиновая обувь должна иметь 2-3 см между ногами и землей.

 Где прятаться от молнии?

  • Не находиться под деревьями. Лучше уйдите в мелкий лес или рощу.
  • Если вы в поле, ложитесь в сухую канавку или ямку, предпочтительно на сухой песчаный грунт, вдали от водоемов.

Можно ли кататься на велосипеде или использовать зонт?

Не рекомендуется пользоваться зонтом или кататься на велосипеде во время грозы, так как металлические части обеспечивают путь для прохождения тока через тело человека к земле.

Вопрос о безопасности дома остается открытым, но обычно в помещении, особенно в современном доме с заземлением, люди в большей безопасности.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Индия на грани: Трамп выделил Нью-Дели 50 дней для прекращения импорта российской нефти
Прогнозы и статистика
Индия на грани: Трамп выделил Нью-Дели 50 дней для прекращения импорта российской нефти Аудио 
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка
Наука и техника
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
16 июля: Несчастливый маков день, запрет на поцелуи и смерть жены президента
Почему овощи подешевеют на 20% в августе: секреты экономии на рынке
Приседания у стены: изометрическое упражнение для улучшения баланса и силы
Грибки, анкилостомы и бактерии: главные угрозы пляжного отдыха
Новое исследование: Калигула был глубоким знатоком античной медицины и фармакологии
Туризм по любви: неожиданный лидер среди курортов для двоих — статистика бронирований
Как сохранить чистоту в доме: 7 деталей, которые остаются незамеченными
После смерти Митты: Поплавская заявила о кризисе качества в современном кинематографе
Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей
Правительство передало управление платформой Max компании VK в рамках нового закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.