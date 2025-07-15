Как вести себя во время грозы: советы экспертов

Чтобы молния не застала врасплох: что нужно знать каждому

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Молния — опасное природное явление, которое чаще всего поражает людей во время отдыха на природе, особенно у водоемов и на открытых пространствах. Недавно в Тульской области трое человек погибли, находясь в воде во время удара молнии.

Фото: flickr.com by Fernando Flores, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молнии в небе

Молния — мощный электрический разряд, который возникает между атмосферой и землей. Она появляется, когда в облаках накапливается заряд из-за трения частиц. Когда заряд превышает критический уровень, происходит разряд — молния ударяет в землю, пишет URA.RU.

Самые опасные места во время грозы — это водоемы и открытые территории. Молния чаще всего поражает высокие объекты, например деревья.

Как спастись от молнии?

Не находиться в воде. Это главное правило, ведь вода проводит электричество лучше, чем воздух. Во время грозы лучше находиться не ближе 10 метров от воды, так как линейная молния может ударить по воде и затронуть людей.

Надевайте резиновую обувь. Это поможет изолировать тело от земли. Резиновая обувь должна иметь 2-3 см между ногами и землей.

Где прятаться от молнии?

Не находиться под деревьями. Лучше уйдите в мелкий лес или рощу.

Если вы в поле, ложитесь в сухую канавку или ямку, предпочтительно на сухой песчаный грунт, вдали от водоемов.

Можно ли кататься на велосипеде или использовать зонт?

Не рекомендуется пользоваться зонтом или кататься на велосипеде во время грозы, так как металлические части обеспечивают путь для прохождения тока через тело человека к земле.

Вопрос о безопасности дома остается открытым, но обычно в помещении, особенно в современном доме с заземлением, люди в большей безопасности.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

