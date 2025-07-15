IT-эксперт Артимович: перехват данных через публичный Wi-Fi практически невозможен

Опасен ли бесплатный интернет в торговом центре — правда удивит

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Подключение к публичному вай-фаю сегодня не несет прежних рисков и не требует особых мер предосторожности. Об этом Pravda.Ru сообщил специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина в поезде

Опасения, связанные с использованием бесплатного интернета в общественных местах, больше неактуальны, объяснил специалист: по его словам, современные технологии защиты данных исключают возможность перехвата конфиденциальной информации.

Эксперт отметил, что сегодня практически все сайты и приложения используют защищенные соединения.

"Сейчас все сайты, в основном, все приложения в любом случае используют шифрование. Даже если вы куда-то заходите через публичный вай-фай и тому подобное, ваши пароли всё равно подавляющее большинство сайтов или соцсетей никто не сможет перехватить, потому что они будут идти всё равно в шифрованном виде", — пояснил Артимович.

Он подчеркнул, что потенциальная угроза, о которой активно говорили 15–20 лет назад, больше неактуальна.

"Раньше что-то там сканировали, какие-то пароли воровали и так далее. Но сейчас весь интернет ушел на те же самые сайты на HTTPS. HTTPSecure в любом случае создает шифрованные тоннели до конкретных веб-серверов. Поэтому что-то украсть становится невозможно всё равно, не получив прямой доступ к вашему устройству ", — добавил специалист.

По его словам, современные мессенджеры также не передают сообщения в открытом виде, что дополнительно снижает риски.

Артимович подчеркнул, что пользователи могут спокойно пользоваться публичными сетями.