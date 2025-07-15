IT-эксперт Артимович: перехват данных через публичный Wi-Fi практически невозможен

Подключение к публичному вай-фаю сегодня не несет прежних рисков и не требует особых мер предосторожности. Об этом Pravda.Ru сообщил специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович.
Опасения, связанные с использованием бесплатного интернета в общественных местах, больше неактуальны, объяснил специалист: по его словам, современные технологии защиты данных исключают возможность перехвата конфиденциальной информации.
Эксперт отметил, что сегодня практически все сайты и приложения используют защищенные соединения.
"Сейчас все сайты, в основном, все приложения в любом случае используют шифрование. Даже если вы куда-то заходите через публичный вай-фай и тому подобное, ваши пароли всё равно подавляющее большинство сайтов или соцсетей никто не сможет перехватить, потому что они будут идти всё равно в шифрованном виде", — пояснил Артимович.
Он подчеркнул, что потенциальная угроза, о которой активно говорили 15–20 лет назад, больше неактуальна.
"Раньше что-то там сканировали, какие-то пароли воровали и так далее. Но сейчас весь интернет ушел на те же самые сайты на HTTPS. HTTPSecure в любом случае создает шифрованные тоннели до конкретных веб-серверов. Поэтому что-то украсть становится невозможно всё равно, не получив прямой доступ к вашему устройству ", — добавил специалист.
По его словам, современные мессенджеры также не передают сообщения в открытом виде, что дополнительно снижает риски.
Артимович подчеркнул, что пользователи могут спокойно пользоваться публичными сетями.
"Если, конечно, кто-то, какой-то работодатель пренебрегает элементарными правилами безопасности, то, конечно, где-то могут уйти какие-то пароли, если кто-то HTTP не использует. Просто таких сайтов, по-моему, уже даже не осталось", — заключил эксперт.
Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.