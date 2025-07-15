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Ядовитый мускус: как запах змеи может стать защитой от голодных муравьев

Научное открытие: запах змеи уничтожает огненных муравьев
2:37
Наука

Клубок извивающейся, скользкой и неприятно пахнущей змеи может оказаться неожиданным союзником в борьбе с голодными огненными муравьями.

Маисовый полоз
Фото: commons.wikimedia.org by Майк Уэземанн, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маисовый полоз

Новое исследование, представленное этой весной в журнале The Science of Nature, показывает, что пахучие железы, расположенные в задней части змеиного тела, способны выделять химические вещества, смертельные для муравьев при контакте.

"Это замечательное открытие", — отметил Роберт Вандер Мир, химик-исследователь из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США.

Предыдущие работы показали, что техасские слепозмейки, обитающие под землей, используют секрет из желез возле клоаки (отверстия для выделений) для отпугивания муравьев. Многие змеи выделяют мускусный запах из желез на нижней стороне тела, рядом с хвостом, и натирают им себя.

Доктор Вандер Мир и его коллега Пол Уэлдон, работавший в Смитсоновском институте биологии охраны природы до своей кончины в 2022 году, решили проверить эти наблюдения в лабораторных условиях.

Доктор Уэлдон собрал образцы секрета пахучих желез у различных видов змей: среднеамериканского роющего питона, обыкновенного удава, шаровидного питона, королевской кобры, гремучей змеи и одноцветного крайта. Первоначально мускус среднеамериканского роющего питона был распылен на муравьев, но эффект оказался незначительным.

Затем выделения других змей были добавлены в воду, предложенную красным огненным муравьям и муравьям-древоточцам, содержащимся в неволе. Большинство муравьев избегало жидкости с выделениями, хотя муравьи-древоточцы оказались более устойчивыми к химическим веществам.

Однако некоторые неосторожные огненные муравьи, коснувшиеся жидкости с ядом гадюки, часто погибали — они впадали в кому и не приходили в себя, рассказал доктор Вандер Мир.

"Меня это не удивляет, учитывая, что я провела много времени рядом с выделениями из желез", — сказала Трейси Лэнгкилд, биолог из Университета штата Пенсильвания, не участвовавшая в исследовании.

Она поделилась, что во время работы ей приходилось "есть сэндвичи после того, как держала в руках скользких подвязочных змей". По ее словам, недавнее исследование, демонстрирующее отпугивающий эффект змеиного мускуса на муравьев, "имеет смысл", особенно для роющих змей, которые чаще контактируют с муравьями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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