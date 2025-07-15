227 лет под водами: какие тайны скрывает найденный в Хорватии корабль

Во время прокладки водопровода в Хорватии рабочие неожиданно наткнулись на фрагменты деревянного судна, датируемого XVIII веком.
Открытие произошло весной этого года в Дубровнике, хорватском городе на юге страны, известном своими средневековыми пейзажами, которые использовались в сериале "Игра престолов" от HBO.
Обломки корабля были найдены в акватории Старого города Дубровника. Иван Букелич сообщил болгарскому телеканалу NOVA TV, что обнаружил деревянную конструкцию еще в апреле, когда занимался подводными работами по прокладке водопровода. Судно оказалось зафиксированным на морском дне на глубине около 75 сантиметров.
"Теперь я могу с уверенностью сказать, что нашел лодку в Старом городе Дубровника", — заявил Букелич.
Ирена Радич Росси, морской археолог, подтвердила, что возраст судна превышает 225 лет.
"Пока мы не можем точно определить тип и размеры судна, но радиоуглеродный анализ позволяет нам утверждать, что оно было построено в конце XVIII века", — отметила она.
Росси добавила, что останки корабля находятся под охраной и будут тщательно изучены в дальнейшем, чтобы сохранить их для будущих поколений.
Находки затонувших кораблей, хотя и интересны, не являются редкостью в Европе, где в этом году было обнаружено или идентифицировано несколько десятков подобных объектов. Например, весной археологи обнаружили затонувший корабль в необычном месте в Испании — на территории бывшего рыбного рынка. Несколькими неделями позже было объявлено об обнаружении вероятных останков "Рековери" — корабля с сокровищами XVIII века, затонувшего у берегов Уэксфорда, Ирландия, около 240 лет назад.
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