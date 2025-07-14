Двенадцать граней, двенадцать тайн: что на самом деле означает римский додекаэдр

Учёных заинтересовал загадочный бронзовый додекаэдр времён Римской империи

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые все еще пытаются понять предназначение бронзового двенадцатигранника времен Римской империи. Версии варьируются от обычного светильника до "космического символа".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Римская империя

Первый римский додекаэдр был найден в 1739 году в Англии. С тех пор более сотни этих геометрических загадок были обнаружены на территории бывших северо-западных римских провинций. Все находки датируются периодом с конца II по IV века, как сообщает Live Science.

Археолог Майкл Гуггенбергер, автор нескольких работ об этих предметах, в своей статье 2000 года описал их как пятиугольные додекаэдры, образованные двенадцатью пятиугольниками, формирующими полый объект, сходящимися в двадцати точках.

Эти многогранники, размером от мяча для гольфа до грейпфрута, имеют отверстия разного размера на каждой грани и шарики в каждом углу. Один из таких додекаэдров, найденный в Нортон-Дисней, Линкольншир, летом 2023 года, находится в "отличном состоянии", учитывая его возраст, по словам Ричарда Паркера из Историко-археологической группы Нортона Диснея.

Несмотря на множество находок, предназначение этих объектов остается неясным.

Интересно то, что додекаэдры были найдены в разных местах, от Австрии до Франции и Люксембурга, но не в Италии. Это натолкнуло Гуггенбергера на мысль, что они могли быть связаны с кельтскими племенами, находившимися под властью Рима.

Додекаэдры находили в захоронениях, мусорных ямах, что усложняет определение их функции. Отсутствие упоминаний в античном искусстве лишает нас исторических свидетельств об их использовании.

На сегодняшний день выдвинуто около 50 различных теорий об их предназначении: от оружия и дальномеров до подсвечников и игральных костей.

Многие ученые считают, что сложная конструкция и хорошее состояние находок указывают на то, что это не обычные инструменты.

Гуггенбергер полагает, что додекаэдр мог играть символическую роль, связанную с идеями Платона и Пифагора, представляя Вселенную.

Находка додекаэдра рядом с костяным стержнем в женской могиле в Германии в 1966 году предполагает, что он мог быть частью ритуального посоха друидов.

Гуггенбергер считает, что наиболее вероятной интерпретацией является "космический символ", выполняющий функцию амулета.

Уточнения

Пра́вильный додека́эдр (др.-греч. δωδεκάεδρον, от δώδεκα — «двенадцать» и ἕδρα — «грань») — один из пяти возможных правильных многогранников. Додекаэдр составлен из двенадцати правильных пятиугольников, являющихся его гранями. Каждая вершина додекаэдра является вершиной трёх правильных пятиугольников. Таким образом, додекаэдр имеет 12 граней (пятиугольных), 30 рёбер и 20 вершин (в каждой сходятся 3 ребра).



