Как окружающая среда влияет на старение? Ученые сделали шокирующее открытие о воспалении!

Новые подходы к старению: как наше окружение формирует здоровье.

3:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Традиционное представление о старении предполагает, что воспаление — естественная и неизбежная его часть. С возрастом уровень воспалительных процессов в организме якобы растёт, способствуя развитию болезней. Однако новое исследование, проведённое учёными Колумбийского университета, поставило под сомнение этот универсальный подход.

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Результаты исследования демонстрируют, что воспаление, сопровождающее старение, может быть не следствием возраста, а реакцией на условия жизни в индустриальной среде. Это означает, что наш образ жизни, окружающая среда и степень урбанизации играют куда большую роль в здоровье, чем просто цифра в паспорте.

Учёные исследовали группы людей из промышленно развитых стран и сравнили их с представителями коренных народов, живущих в изоляции от современной инфраструктуры. Выводы оказались поразительными: у коренных жителей воспаление действительно присутствовало, но оно было связано с инфекциями, а не с возрастом или дегенеративными процессами.

В противоположность этому, в индустриальных обществах воспаление проявлялось как хронический и системный процесс, часто не связанный с острыми инфекциями. Именно оно становилось основой для развития таких заболеваний, как диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера, хроническая почечная недостаточность и сердечно-сосудистые патологии.

Для оценки уровня воспаления исследователи использовали панель из 19 ключевых цитокинов — молекул, регулирующих иммунные процессы. В индустриальных странах было выявлено чёткое соответствие между возрастом участников и уровнем воспалительных маркеров.

Однако у представителей коренного населения такая зависимость отсутствовала. Это означает, что воспалительные маркеры не обязательно "стареют" вместе с организмом, а скорее отражают контекст — наличие инфекций, стресс, экологические факторы, пищевые привычки и прочее.

Авторы исследования подчёркивают, что нам необходима переоценка глобальных стандартов оценки старения и иммунной активности. Универсальные маркеры, используемые для диагностики и оценки риска в странах с высоким уровнем индустриализации, могут не отражать реальную картину в других культурах и регионах.

Это открывает новые горизонты в профилактике хронических заболеваний и разработке индивидуализированных стратегий здравоохранения — с учётом образа жизни, экологических условий и микробиологических факторов окружающей среды.

Исследование Колумбийского университета — это призыв к глобальному переосмыслению природы воспаления. Старение — это не только биологический процесс, но и социальное и экологическое явление, формируемое условиями, в которых человек живёт.

Если мы хотим создать по-настоящему эффективные и справедливые стратегии общественного здоровья, учёт контекста — не роскошь, а необходимость. И, возможно, ключ к долголетию лежит не только в медицине, но и в возвращении к более гармоничному взаимодействию с окружающей средой.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

