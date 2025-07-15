Ритуалы, мумии и дети: что рассказывают находки о жизни и смерти

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Тайны Асуана: открытие греко-римских гробниц у мавзолея Ага-Хана
3:10
Наука

На юге Египта, в районе мавзолея Ага-Хана в Асуане, египетско-итальянская археологическая миссия совершила значительное открытие: ряд греко-римских гробниц, оставшихся практически нетронутыми.

Сфинкс
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сфинкс

Их внутренние украшения, надписи и структура позволяют глубже понять погребальные обряды, социальную иерархию и культурные влияния в одном из ключевых регионов древнего Египта.

Исследования ведутся под руководством профессора Патриции Пьячентини (Миланский университет) и египетского археолога Фахми Эль-Амина. Археологи уже отмечают важность этих гробниц для истории погребальной архитектуры и символики элитных захоронений.

Одной из самых поразительных находок стала гробница №38, удивительно хорошо сохранившаяся. Вход к ней украшен каменной лестницей из девяти ступеней, по сторонам которой размещены скамьи для погребальных подношений — возможно, использовавшиеся в ритуалах поминовения.

В самом центре обнаружен известняковый саркофаг с антропоморфной крышкой, покрытый узорами и иероглифами. Содержание надписей ещё изучается, но уже ясно: это было место захоронения Ка-Месиу, высокопоставленного чиновника, жившего в эпоху Птолемеев.

Гробница использовалась не только Ка-Месиу, но и несколькими поколениями его семьи. Внутри найдены несколько мумий, включая детские, что добавляет слоистости историческому контексту. Учёные планируют провести анализ ДНК и патологии, чтобы понять возраст, здоровье и родственные связи похороненных.

Это типичный пример династических захоронений элиты, где семья сохраняет право на общее погребальное пространство — обычай, говорящий о преемственности, ритуальной традиции и высоком статусе.

Одной из уникальных находок стала пространственная организация некрополя. На вершинах плато археологи нашли масштабные подземные гробницы, принадлежащие представителям элиты, тогда как по склонам расположены более скромные захоронения, вероятно, людей среднего класса.

Такая структура указывает на продолжение социальной иерархии в загробной жизни, что типично для египетской культуры. Более того, находки датируются не только позднептолемеевским периодом, но и римской эпохой, что подчёркивает долгосрочное использование некрополя и его сакральное значение.

Помимо саркофагов и мумий, были обнаружены ритуальные предметы, керамика, фрагменты надписей и другие артефакты. Всё это поможет реконструировать обряды, верования и повседневные детали жизни умерших.

Исследовательская миссия продолжается, и в ближайшие сезоны планируются расширенные раскопки и реставрация объектов. Учёные надеются, что новые открытия не только углубят знания о погребальных практиках, но и позволят пересмотреть культурное влияние греко-римской эпохи на традиции древнего Египта.

Уточнения

Птолеме́и (др.-греч. Πτολεμαῖοι, или Лаги́ды (др.-греч. Λαγίδαι) — династия фараонов Египта в IV—I веках до н. э. — в эпоху эллинизма, основанная диадохом Александра Македонского Птолемеем Сотером.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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