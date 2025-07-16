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Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
4:36
Наука

Тысячи километров ледяного покрова скрывают один из самых малоизученных ландшафтов планеты. Горы, долины, хребты и каньоны — всё это существует под многокилометровой толщей льда Антарктиды. И только сейчас, спустя десятилетия наблюдений, международной команде учёных удалось создать самую подробную на сегодняшний день карту подлёдной топографии южного континента.

Антарктида без льда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Антарктида без льда

Проект получил название Bedmap3. Эта карта открывает принципиально новое представление о внутренней структуре ледяного щита и о том, как его форма влияет на скорость таяния. Работа опубликована в журнале Scientific Data и уже признана критически важной для климатических прогнозов.

Антарктида — как слоёный пирог

Исследователи сравнивают структуру Антарктиды с пирогом, залитым сиропом. Рельеф подо льдом, как и форма пирога, определяет, куда и с какой скоростью будет стекать жидкость. Так и в Антарктиде: от формы подстилающей поверхности зависит, насколько устойчивы ледники и в каком направлении они будут двигаться при потеплении климата.

"Представьте, что вы наливаете сироп на каменистый пирог. Все неровности и впадины под сиропом влияют на то, как он стекает. То же самое и со льдом в Антарктиде", — пояснил руководитель проекта, гляциолог Хэмиш Причард из Британской антарктической службы.

Новая карта Bedmap3 включает в себя более 52 миллионов точек измерений, полученных с помощью спутников, самолётов, кораблей и даже старых наземных экспедиций с собачьими упряжками. Это значительный скачок по сравнению с предыдущими версиями — Bedmap1 и Bedmap2, — охватывавшими лишь часть континента и с меньшей точностью.

Удивительные открытия подо льдом

Одно из самых поразительных открытий Bedmap3 касается толщины ледяного покрова. Ранее считалось, что самая глубокая точка находится в бассейне Астролябии, где лёд достигает 4,7 км. Однако теперь известно, что в каньоне на Земле Уилкса на востоке Антарктиды ледяной слой достигает рекордных 4,8 км.

Но ещё более тревожным оказался другой факт: большая часть ледяного щита Антарктиды покоится ниже уровня моря. Это значит, что при попадании тёплой морской воды под лёд его таяние может резко ускориться. Такие участки особенно уязвимы, потому что не защищены от океанического тепла естественными барьерами.

Почему это важно для климата

Новая карта Bedmap3 не просто открывает для нас "невидимую" Антарктиду. Она становится ключевым инструментом в борьбе с климатическими изменениями. Форма рельефа определяет устойчивость ледяного щита: гряды и возвышенности могут сдерживать лёд, а глубокие долины, наоборот, способствуют его ускоренному движению и разрушению.

"Эта карта показывает нам, что Антарктида ещё более уязвима, чем мы думали", — заявил Питер Фретвелл, специалист по картографии из Британской антарктической службы и соавтор исследования.

По сути, учёные получили "скелет" континента — основу, на которой строятся климатические модели и сценарии таяния. Это позволяет гораздо точнее предсказывать, как изменится уровень мирового океана и какие прибрежные регионы окажутся под угрозой затопления.

Будущее исследований и новые горизонты

Bedmap3 уже признана новым эталоном в изучении Антарктиды. Однако это лишь начало. С развитием спутниковой съёмки и сейсмических методов учёные рассчитывают обнаружить ещё более точные детали подлёдного ландшафта.

Пока технология не заглядывает на многие километры вглубь, Bedmap3 даёт нам уникальное окно в невидимый, но критически важный мир. Она помогает понять, как ведёт себя ледяной покров, какие зоны находятся под наибольшей угрозой, и как человечество может подготовиться к грядущим изменениям.

Антарктида — не просто далекий ледяной континент. Это активный участник глобального климатического механизма. А новая карта показывает, что в этой системе есть больше уязвимых точек, чем мы предполагали.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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