Кто-то оставил след 10 млн лет назад: Тихий океан раскрыл аномалию, которую не могут объяснить

Учёные зафиксировали всплеск бериллия-10 в отложениях Тихого океана

5:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Глубоко в толще Тихого океана учёные наткнулись на нечто, способное изменить представление о взаимодействии Земли с космосом. В образцах морского дна, извлечённых с нескольких участков, зафиксирован резкий всплеск концентрации радиоактивного изотопа бериллия-10. Этот след появился около 10 миллионов лет назад — и его происхождение остаётся загадкой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вспышка света под водой

Открытие сделано международной командой учёных с использованием ускорительной масс-спектрометрии — высокоточной технологии, позволяющей анализировать даже мельчайшие концентрации веществ в древних слоях земной коры.

Что такое бериллий-10 и почему он важен

Бериллий-10 — редкий радиоактивный изотоп, возникающий в атмосфере под действием космических лучей. Впоследствии он оседает в океанах и накапливается в отложениях на морском дне. Период его полураспада — 1,4 миллиона лет — делает этот элемент своеобразными "геологическими часами", по которым можно отслеживать события далёкого прошлого.

Концентрации бериллия-10 обычно меняются в предсказуемых пределах, что позволяет учёным уверенно использовать его для датировки процессов. Но в новом исследовании была обнаружена аномалия: уровень бериллия оказался почти вдвое выше ожидаемого. Это произошло примерно 10 миллионов лет назад и не вписывается ни в одну из существующих моделей.

"Мы столкнулись с ранее неизвестной аномалией", — заявил физик Центра Гельмгольца Доминик Колл.

Где нашли радиоактивный след

Анализ проводился по отложениям ферромарганцевой коры — это слоистая структура, формирующаяся на морском дне в течение миллионов лет. Именно в ней были зафиксированы резкие пики бериллия-10. Что особенно важно: аномалия обнаружена в образцах, собранных в разных частях Тихого океана, что исключает вероятность ошибки или загрязнения.

Наличие этих данных сразу поставило перед исследователями главный вопрос: чем вызван столь резкий скачок радиационного изотопа в геологической летописи Земли?

Земные перемены или сигнал из космоса

Учёные предложили две основные гипотезы. Первая — вполне земная: возможно, около 10-12 миллионов лет назад произошли серьёзные изменения в океанических течениях. Особенно это могло касаться районов вокруг Антарктиды. Если циркуляция воды изменилась, изотопы могли начать накапливаться неравномерно, создавая "всплески" в определённых точках.

"Это могло привести к неравномерному распределению бериллия-10 на Земле в течение некоторого времени", — пояснил Доминик Колл.

Однако вторая гипотеза — гораздо более интригующая. Она предполагает космическое происхождение всплеска. Согласно этой версии, около 10 миллионов лет назад наша планета могла подвергнуться мощному потоку космического излучения. Его источник — сверхновая, взрыв которой выбросил огромное количество частиц, способных проникать через гелиосферу и вызывать массовое образование изотопов в атмосфере Земли.

И ещё одна возможность — исчезновение защиты

Существует также теория о том, что Земля могла на время потерять свой защитный щит от космического излучения — гелиосферу. Это возможно, если Солнечная система прошла через плотное межзвёздное облако. В такой ситуации поток высокоэнергетических частиц достиг бы атмосферы Земли практически без фильтрации, вызвав увеличение концентрации бериллия-10.

Каждая из гипотез требует дополнительных доказательств, но если подтвердится внеземная версия, речь может идти о колоссальном событии, повлиявшем на всю планету — и, возможно, на эволюцию жизни.

Возможный геологический "маяк" для будущих поколений

Если учёные смогут установить точную причину аномалии, это событие может стать важной временной отметкой — своеобразным "якорем" в геохронологии. Такие метки необходимы для сопоставления данных по разным регионам и эпохам.

"Для периодов, охватывающих миллионы лет, таких космогенных временных меток ещё не существует. Эта аномалия вполне может быть таким маркером", — отметил доктор Колл.

Сейчас исследовательская группа планирует проанализировать аналогичные отложения в других точках мира. Если следы всплеска бериллия-10 будут найдены, скажем, в Атлантике или Индийском океане, это подтвердит глобальность события и, возможно, поможет установить его источник.

Почему это важно

Такие исследования позволяют глубже понять, как Земля реагирует на внешние угрозы и какие силы формировали её облик. От состава атмосферы до направления морских течений — всё может быть связано с тем, что происходит за пределами нашей планеты.

Этот неожиданный радиоактивный след из прошлого может открыть новую главу в науке — не только о Земле, но и о её месте во Вселенной.

"Нам ещё многое предстоит узнать о невидимых силах, которые могут повлиять на планету", — отметил Колл.

Научный интерес к этой находке только возрастает. Возможно, мы стоим на пороге открытия, которое раскроет скрытые главы истории нашей планеты — тех, что были написаны не земной рукой, а космическим пером.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан; англ. Pacific Ocean) — самый большой по площади и глубине океан на Земле.

