Маяк, который светил богам: археологи наткнулись на структуру, не вписывающуюся в историю

Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка

5:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Легендарный Александрийский маяк, некогда величайшее сооружение античного мира, вновь оказался в центре внимания учёных. После столетий, проведённых на дне Средиземного моря, его фрагменты были подняты на поверхность. Это стало возможным благодаря масштабной международной археологической операции, развернувшейся у побережья Александрии. Археологи и инженеры, объединённые проектом PHAROS, поставили перед собой задачу не только восстановить историю маяка, но и создать его виртуального "близнеца" — максимально точную цифровую копию сооружения, когда-то считавшегося одним из Семи чудес света.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Александрийский маяк

Монументальные находки под водой

С морского дна были извлечены 22 гигантских каменных блока: перемычки дверей, пороги, базовые плиты, элементы пилонов. Вес некоторых из них превышает 80 тонн. Все они, по мнению специалистов, входили в состав парадного входа в маяк. Помимо этого, была обнаружена ранее неизвестная структура — пилон, выполненный в египетском стиле, что может указывать на особую символику архитектуры сооружения, возведённого в эллинистическую эпоху.

Состояние находок удивительно хорошее. Несмотря на два тысячелетия под водой, гранитные блоки сохранили форму и резьбу, позволяя учёным буквально по кусочкам собирать архитектурную головоломку. Каждый элемент тщательно сканируется с помощью фотограмметрии и 3D-моделирования, чтобы стать частью виртуальной реконструкции, создаваемой под эгидой Dassault Systèmes — французской компании, специализирующейся на цифровых симуляциях для авиационной и космической промышленности.

От разрушения до восстановления

История Александрийского маяка — это история величия, утраты и возрождения. Построенный около III века до нашей эры архитектором Состратом из Книда по приказу правителей Птолемеев, маяк достигал высоты более 100 метров. На протяжении столетий он служил ориентиром для кораблей, заходивших в порт Александрии. Его свет, отражаемый металлическими зеркалами, был виден за десятки километров. Это было инженерное чудо, ставшее символом древнеегипетской мощи и греко-римской научной мысли.

Однако в XIV веке всё изменилось. Серию разрушительных землетрясений не пережила даже такая колоссальная конструкция. Маяк обрушился, а его остатки позже использовались как строительный материал — в частности, при возведении крепости Кайтбей в 1477 году, которая до сих пор стоит на том же самом месте.

Путь от идеи до цифровой башни

Первые систематические исследования затонувших фрагментов маяка начались только в 1995 году, когда французский археолог Жан-Ив Эмперер инициировал масштабную кампанию. С тех пор на дне Александрии было зарегистрировано более 3000 архитектурных элементов, в том числе колонны, статуи и фрагменты фасада. За последние десять лет более ста из них были оцифрованы на месте, но именно текущая миссия позволила впервые поднять и изучить самые массивные и значимые части конструкции.

"Мы собираем один из самых амбициозных цифровых пазлов в истории археологии", — подчеркнула руководитель проекта, архитектор и исследователь CNRS Изабель Уоллос.

Проект PHAROS объединил специалистов из самых разных областей: археологии, архитектуры, египтологии, истории искусства и цифровых технологий. Их цель — не просто восстановить внешний облик сооружения, но понять принципы его строительства, символику, роль в эллинистическом Египте и даже причины его окончательного разрушения.

Наука, кино и популяризация

Немалую роль в проекте сыграла и медиа-поддержка. Французская компания Gedeon Programmes профинансировала часть операции по подъёму блоков, предоставив баржу и тяжёлый кран, а также задокументировала все этапы в видеоматериале. В ближайшее время на телеканале France Télévisions выйдет 90-минутный документальный фильм, посвящённый этой уникальной археологической операции.

Созданный в результате трудов "цифровой близнец" маяка не только сохранит память о памятнике, разрушенном стихией, но и даст возможность каждому прикоснуться к его величию. Интерактивная 3D-модель позволит как учёным, так и широкой публике пройтись по залам, коридорам и площадкам маяка так, будто он всё ещё возвышается над Фаросским островом.

Новый этап сохранения наследия

Возвращение Александрийского маяка - пусть и в цифровом виде — стало символом новой эпохи в науке и культуре. Теперь для того, чтобы "восстановить" архитектурное чудо, не требуется реального мрамора и раствора: достаточно точных данных, научной страсти и технологических ресурсов. Это уже не просто археология, а шаг к формированию виртуального пространства, в котором история может оживать вновь — точно, ярко, навсегда.

"Мы не просто сохраняем камни, — мы возвращаем миру одну из величайших историй, рассказанную средствами XXI века", — заявил инженер по цифровым моделям Dassault Systèmes Жюльен Терье.

Эта работа станет эталоном для будущих проектов в области цифровой археологии. Ведь если можно вернуть к жизни Александрийский маяк — значит, можно воссоздать и другие утраченные памятники человечества.

Уточнения

Александри́йский маяк — маяк на острове Фарос около египетского города Александрии, одно из семи чудес света.

