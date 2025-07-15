Под Иссык-Кулем нашли затонувший город — но это ещё не самое удивительное

Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Затонувший город, сейсмическая катастрофа и роботы-исследователи — звучит как сюжет фильма, но речь идёт о реальной научной экспедиции. Российские учёные прибыли в Киргизию, чтобы исследовать таинственные руины подводного поселения в Иссык-Куле. И для этого применили неожиданные технологии.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex omen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Подводный дрон

Роботы идут на дно

"Подводные дроны позволяют нам вести съёмку под водой, проводить разведки", — рассказал Максим Меньшиков, руководитель экспедиции РГО и сотрудник Института археологии РАН. По его словам, беспилотники не только эффективны, но и значительно дешевле погружений с аквалангом:

"Мы используем приборы для составления подводных планов — это экономит силы и средства".

Главная задача — научиться собирать максимум данных о памятнике до начала раскопок.

"Это заставляет нас придумывать методы, позволяющие сначала снять всю информацию с памятника, не разрушая его", — добавил археолог.

В этом российским специалистам помогают инженеры из Москвы и Петербурга: именно они подготовили технику для подводных работ.

Как дерево может рассказать дату

К экспедиции присоединились и дендрохронологи. Они анализируют годовые кольца деревьев, чтобы точно определить возраст построек.

"Мы знаем год гибели дерева и можем вычислить, когда был построен объект", — объяснил Меньшиков.

Такой метод позволяет датировать артефакты с высокой точностью.

Землетрясение поглотило город

Найденный под водой археологический памятник — это остатки поселения X-XIII веков. Оно расположено примерно в километре от берега, в районе села Тору-Айгыр, на глубине около 5 метров. Размеры впечатляют: длина — около 5 км, ширина — 1 км.

Учёные считают, что город был разрушен в результате мощного землетрясения. Именно поэтому в составе экспедиции работают и палеосейсмологи.

"Нас интересует, как ландшафт влиял на человека и наоборот. Мы сидим недалеко от города, который ушёл под воду после сейсмической катастрофы", — отметил руководитель группы.

Экспедиция организована в честь юбилея Петра Семёнова-Тянь-Шанского и, возможно, станет началом для масштабных подводных исследований в регионе.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.

