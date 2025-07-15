Как слуховые аппараты меняют жизнь: научное открытие, которое удивляет

Проблемы с слухом: как слуховые технологии повышают качество жизни

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Потеря слуха — это не только про то, как мы воспринимаем звуки. Это ещё и про то, как мы взаимодействуем с миром. Новое исследование из Университета Южной Калифорнии показало: слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты значительно улучшают качество социальной жизни людей с нарушениями слуха.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

"Мы обнаружили, что те, кто использует слуховые аппараты или имплантаты, чувствуют себя менее изолированными и ведут более активную социальную жизнь", — рассказала отоларинголог Джанет Чой, ведущий автор работы.

Это говорит о том, что слуховые технологии могут не только вернуть звуки, но и стать барьером на пути к социальной изоляции и ухудшению психоэмоционального состояния.

Учёные проанализировали 65 научных работ с участием более 5000 человек. Они оценивали три ключевых показателя: качество социальной жизни, субъективные социальные барьеры и уровень одиночества.

Результаты впечатляют: участники, использующие слуховые устройства, легче общались в шумных местах, чувствовали себя более включёнными в диалог и реже испытывали фрустрацию из-за недопонимания.

Особенно выраженные улучшения показали люди с кохлеарными имплантатами — скорее всего, из-за более полного восстановления слуха. Эти устройства, по мнению исследователей, могут даже снизить уровень социальной тревожности и укрепить связи с близкими.

Хотя когнитивные функции не оценивались напрямую.

"То, что мы увидели в плане общения и вовлечённости, может указывать на положительное влияние на мозг. Поддержка социальных связей — это и есть стимуляция для мозга", — уверена Чой.

Интересный факт: у людей, использующих слуховые аппараты, на 25 % ниже риск смертности. И это — веский аргумент в пользу обращения за слуховой помощью.

Уточнения

Кохлеарный имплантат (от англ. Cochlear — ушная раковина) — медицинский прибор (протез), воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяжёлой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости.

