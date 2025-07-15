Обнаружена юная экзопланета: как звезда MP Mus показала свои тайны?

Экзопланета пряталась прямо под носом: астрономы нашли планету, которую нельзя увидеть

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Раньше считалось, что звезда MP Mus (она же PDS 66) — одинокая путница во Вселенной. В её протопланетном диске не находили ни щелей, ни колец, а значит, и признаков зарождающихся планет. Но всё изменилось, когда команда астрономов под руководством астронома Альваро Рибаса из Кембриджа дала звезде "второй шанс".

Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Вместо привычной длины волны ALMA был настроен на более длинные миллиметровые волны — они проникают в толщу диска глубже. Новый снимок показал: диск вовсе не гладкий. Внутри обнаружились кольца и щели — возможные следы молодой планеты, прокладывающей себе путь через облако из пыли и газа.

Почти одновременно исследователь Мигель Виок из Европейской южной обсерватории, используя данные телескопа Gaia, заметил странное "покачивание" MP Mus.

Сначала он подумал, что это ошибка, но результаты Рибаса подтвердили его расчёты: причиной могла быть формирующаяся экзопланета.

Астрономы считают, что это — массивный газовый гигант, в 3-10 раз больше Юпитера, который вращается вокруг звезды на расстоянии от одной до трёх астрономических единиц.

Его удалось обнаружить не напрямую, а по влиянию на движение звезды и структуру диска — впервые такая экзопланета найдена именно так.

"Если бы мы не перешли на более длинную волну, мы бы так ничего и не увидели", — объяснил Рибас.

ALMA и Gaia вместе открыли окно в ту часть космоса, которая до этого оставалась слепой зоной. Возможно, аналогичным образом будут найдены и другие скрытые миры — молодые планеты, затерянные в пылевых коконах вокруг звёзд.

Уточнения

Протоплане́тный диск или проплид — вращающийся околозвёздный диск плотного газа вокруг молодой, недавно сформированной звезды, протозвезды. Протопланетный диск также может считаться аккреционным диском, поскольку составляющий его газообразный материал со внутреннего радиуса может падать на поверхность звезды.

