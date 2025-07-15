Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алсу продала особняк на Рублёвке перед разводом: что известно о сделке?
Признаки перегрева у собак и что делать — советы ветеринара Далмы Шюц
Меняем предпочтения? Эти продукты могут усилить запах вашего тела
Какие лекарства нельзя принимать в жару: предупреждает химик Панов
Диетолог Дюваль: в отказе от сладкого может помочь работа с психологом
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле
Джон Гудман показал минус 90 кг: актёр вышел на красную дорожку в Лос-Анджелесе
Одна ложка — и баклажаны без горечи: рецепт идеального урожая
Диетолог Белоусова: трехлитровый режим чистой воды — вредный миф

Персональные подборки стали умнее: система теперь угадывает больше, чем вы ожидаете

T-Bank AI Research и МФТИ создали систему для более разнообразных рекомендаций
1:55
Наука

Вместо десяти похожих фильмов или товаров — пять ожидаемых и пять неожиданных, но потенциально интересных. Новый алгоритм, разработанный исследователями из T-Bank AI Research, МФТИ и НИУ ВШЭ, способен именно на это.

Электронное голосование
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электронное голосование

Он помогает цифровым платформам находить баланс между точностью и неожиданностью, делая персонализированные подборки не только релевантными, но и разнообразными. Это важный шаг к удержанию внимания пользователей и росту вовлеченности.

Что изменилось в подходе

Классические алгоритмы подбирают рекомендации, ориентируясь на максимальную релевантность. Новый метод идет другим путем: вместо строгого отбора он использует вероятностную выборку из ограниченного числа кандидатов. Такой механизм помогает избежать однообразия и предлагает что-то новое, не теряя в точности.

Еще одно важное нововведение — пакетная выборка с увеличением размера. Это позволяет ускорить процесс рекомендаций, особенно на больших массивах данных. Количество итераций снижается в 10-100 раз по сравнению с традиционными моделями.

Гибкость под конкретные задачи

Уникальная особенность алгоритма — возможность управлять "консервативностью" выдачи. Если нужно подобрать что-то проверенное — пожалуйста. Хочется эксперимента — и это можно настроить. Такой гибкий подход расширяет пользовательский опыт и делает его более насыщенным.

Работает в разных сферах

Разработку протестировали на трех датасетах — для фильмов (MovieLens), покупок (Dunnhumby) и новостей (MIND). Алгоритм показал стабильные результаты в разных сценариях, включая быстро меняющийся новостной поток. И, что особенно важно — выдаёт подборки до 10% быстрее.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Список древних животных, несовместимых с современной природной средой
Домашние животные
Список древних животных, несовместимых с современной природной средой Аудио 
Моль не пройдёт: 5 натуральных методов, чтобы избавиться от вредителей в доме
Недвижимость
Моль не пройдёт: 5 натуральных методов, чтобы избавиться от вредителей в доме Аудио 
Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине
Экономика и бизнес
Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Синоптик Варакин: грозовой фронт сместится в Нижегородскую и Ярославскую области
Решение проблемы скрипящих дворников: понадобится только спирт и бумага
Си Цзиньпин объявил о реконструкции 1 млн домов в Китае для стабилизации рынка недвижимости
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта
Революция в восстановлении: контрастная терапия как тренд для фитнеса и здоровья
Стирка купальников в стиральной машине: рекомендации производителей
Депутат Нилов поддержал идею запрета переводов мигрантов сверх зарплаты
Банановая кожура и зола как удобрения для томатов: советы огородников
В Германии предложили отменить санкции против России в ответ на пошлины США
Учёные обнаружили место нагула молодых гренландских акул в проливе Скагеррак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.