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Кишечная бактерия победила рак: эффект, которого никто не ожидал

Университет Нагоя обнаружил бактерию, активирующую Т-клетки при лечении опухолей
2:16
Наука

Можно ли с помощью бактерий усилить действие иммунотерапии против рака? Оказывается, да — японские ученые сделали поразительное открытие, которое может изменить подход к лечению онкологических заболеваний.

Микробы
Фото: https://commons.wikimedia.org by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Микробы

В центре внимания — Hominenteromicrobium

При наблюдениях за пациентами с раком легких и желудка, проходившими иммунотерапию, исследователи из Университета Нагоя обнаружили необычный штамм кишечной бактерии — YB328 из рода Hominenteromicrobium. Его нашли у пациента, чья реакция на терапию оказалась неожиданно успешной.

"Сам факт того, что микрофлора влияет на эффективность иммунотерапии рака, хорошо известен, однако при этом механизм ее действия ранее не изучался. Нам удалось обнаружить… штамм… и раскрыть механизмы его действия", — объясняют ученые.

Что делает этот микроб таким особенным

Бактерия YB328 запускает в организме цепочку реакций:

  • Активирует особые дендритные клетки — они участвуют в распознавании патогенов.
  • Эти клетки перемещаются из кишечника в опухоль.
  • Там они стимулируют Т-клетки — и те начинают активно атаковать злокачественные новообразования.

Эксперименты подтвердили эффект

Учёные воспроизвели действие штамма на мышах, проходивших иммунотерапию при раке кожи и прямой кишки. Результаты поразили: бактерии значительно усиливали эффект лечения. Это подтвердило — ключ к успеху может скрываться не в препаратах, а в микрофлоре пациента.

Иммунотерапия: новое оружие против опухолей

Суть метода — в "перепрограммировании" Т-клеток организма, чтобы они сами распознавали и уничтожали опухоли. Особую роль играет блокировка рецептора PD-1, за разработку которой присудили Нобелевскую премию.

Теперь, когда связь между бактерией и иммунитетом раскрыта, возникает множество возможностей: от прогнозирования успеха лечения до разработки новых методов терапии. И, возможно, в будущем микрофлора станет не менее важным элементом борьбы с раком, чем лекарства.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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