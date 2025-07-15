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Элита сарматов: роскошь в погребении скрывает шокирующую правду о жизни знати

Археологические открытия в Волжском: доказательства нелегкой жизни знати
2:11
Наука

В пригороде Волжского археологи раскопали крупный сарматский курган конца II — начала I века до н. э. Найденные предметы роскоши — золотые ритоны, оружие с инкрустацией, бронзовые зеркала с ручками из кости и хрусталя, серебряные сосуды с греческими надписями — указывали на захоронение знати. Но антропологический анализ останков, опубликованный в "Нижневолжском археологическом вестнике", разрушил образ безмятежной элиты.

Археологические раскопки
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Археологические раскопки

Травмы, боль и голод

Как сообщает novostivolgograda.ru мужчина из центрального погребения (№2) страдал от сросшихся черепных швов, артроза, перелома лопатки и позвоночника. В его позвонке застрял наконечник стрелы — след незажившего ранения. Он умер через несколько недель или месяцев после травмы.

В подбойном погребении №3 лежали мужчина (25-30 лет) и ребёнок 6-7 лет. У обоих — признаки перенесённого в детстве голода или болезни.

У ребёнка зафиксированы воспаления, а также травма черепа, полученная за несколько месяцев до смерти. Исследователи допускают, что смерть могла быть насильственной.

Погребение воина

Наибольшее число боевых травм выявлено у мужчины из погребения №4 (20-30 лет). Он пережил удар в нос, ранения в челюсть и грудь, а также сквозное ранение в лоб.

При этом у него была ограничена подвижность шеи из-за врождённой или ранней травмы. Все раны зажили частично, но, по мнению археологов, смерть могла наступить от инфекции.

Истинное лицо "знати"

Несмотря на роскошный инвентарь, останки раскрывают тяжёлую реальность. У всех мужчин — артроз, следствие физических нагрузок, у трёх — признаки детского недоедания. Как минимум двое пережили серьёзные боевые травмы, один ребёнок, возможно, умер от насилия.

Открытие меняет наше представление о сарматской элите. За позолотой — раны, болезни и постоянная угроза смерти.

Уточнения

Сарма́ты (др.-греч. Σαρμάται, лат. Sarmatae) — древний народ, состоявший из кочевых ираноязычных племён, По мнению исследователей, сарматы под именем "савроматы" впервые упоминаются Геродотом (V век до н. э.), который сообщал: "Если перейти реку Танаис (совр. Дон), то там уже не скифская земля, но область савроматов".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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