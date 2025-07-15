Что в детстве ломает учебную мотивацию у взрослых студентов

Психологи МГУ выявили связь низкой мотивации студентов с контролем в детстве

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие студенты приходят в университет с минимальным желанием учиться. Почему так происходит — выяснили российские психологи.

Фото: English Wikipedia by KF, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Студенты сдают тест в Венском университете в конце летнего семестра 2005 г.

Детство под контролем

Исследование, проведённое психологами при участии сотрудников МГУ имени М. В. Ломоносова, выявило прямую связь между стилем воспитания и учебной мотивацией. Опрос почти 300 студентов показал: те, кто в детстве ощущал постоянный контроль со стороны родителей, чаще сталкиваются с демотивацией и имеют более низкий средний балл.

"Ученые пришли к выводу, что чрезмерное контролирующее поведение родителей по отношению к детям связано с их последующей низкой мотивацией в студенчестве", — сообщили в пресс-службе МГУ.

Контроль бывает разным

Профессор факультета психологии МГУ Тамара Гордеева подчёркивает важность различия между двумя типами контроля:

Функциональный контроль — помогает ребёнку справляться с задачами, направлен на организацию.

Психологический контроль — использует чувство вины, страх и манипуляции.

Именно второй вариант оказывает разрушительное влияние.

"Именно такой [психологический] контроль оказывается вреден для академических результатов", — заключила Гордеева.

Что это значит для родителей

Когда ребёнку не дают свободы, а любое его решение ставят под сомнение — он вырастает с ощущением, что его действия не имеют значения. В университете это проявляется в пассивности, отсутствии интереса и сниженной успеваемости. Желание учиться исчезает, потому что внутренней мотивации не сформировалось.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo - двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

