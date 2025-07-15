Что в детстве ломает учебную мотивацию у взрослых студентов

Многие студенты приходят в университет с минимальным желанием учиться. Почему так происходит — выяснили российские психологи.
Исследование, проведённое психологами при участии сотрудников МГУ имени М. В. Ломоносова, выявило прямую связь между стилем воспитания и учебной мотивацией. Опрос почти 300 студентов показал: те, кто в детстве ощущал постоянный контроль со стороны родителей, чаще сталкиваются с демотивацией и имеют более низкий средний балл.
"Ученые пришли к выводу, что чрезмерное контролирующее поведение родителей по отношению к детям связано с их последующей низкой мотивацией в студенчестве", — сообщили в пресс-службе МГУ.
Профессор факультета психологии МГУ Тамара Гордеева подчёркивает важность различия между двумя типами контроля:
"Именно такой [психологический] контроль оказывается вреден для академических результатов", — заключила Гордеева.
Когда ребёнку не дают свободы, а любое его решение ставят под сомнение — он вырастает с ощущением, что его действия не имеют значения. В университете это проявляется в пассивности, отсутствии интереса и сниженной успеваемости. Желание учиться исчезает, потому что внутренней мотивации не сформировалось.
Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo - двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
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